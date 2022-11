Seit dem 1. November 2022 agiert Christopher Decker als neuer Chief Sales Officer (CSO) bei der Citadelle Systems AG. Damit rückt der 42-Jähriger als drittes Mitglied in den Vorstand der Systemhausgruppe auf.

In dieser Rolle wird Decker für die Bereiche Vertrieb, Business Development und Marketing verantworten. Seine Hauptaufgabe wird es sein, Citadelle für weiteres organisches Wachstum vorzubereiten. Gemeinsame Vertriebspotentiale innerhalb der Gruppe sollen realisiert, Neukunden gewonnen, das Geschäft mit Bestandskunden ausgebaut und die Marke Citadelle am Markt bekannter werden. Der neu geschaffene Bereich Business Development soll helfen, neue Produkte, Services, Technologien und Geschäftsmodelle für Kunden der Systemhausgruppe aufzudecken und weiterzuentwickeln.

