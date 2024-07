Durch die Akquisition von Masterplan IT ist Citadelle Systems nun mit elf Gesellschaften an 14 Standorten bundesweit vertreten. Denn mit dem ERP-Spezialisten aus Görlitz und Dresden gewinnt die die Citadelle-Gruppe die ersten beiden Standorte in Ostdeutschland hinzu.

Masterplan IT wurde 1993 gegründet und hat sich von Beginn an auf Unternehmensprozesse wie ERP, Dokumenten-Management und Zeiterfassung spezialisiert. Hier arbeitet das ostdeutsche Systemhaus mit Anbietern wir Selectline, Docuware und Reiner SCT zusammen. Zu den weiteren Technologielieferanten gehören unter anderem Microsoft, Citrix, VMware, Lancom und Securepoint. Masterplan IT ist Mitglied der iTeam-Systemhauskooperation und Terra Cloud-Partner.

Mit seinen IT-Dienstleistungen hat sich Masterplan IT in den vergangenen 30 Jahren einen guten Ruf bei mittelständischen Firmen im Freistaat Sachsen erarbeitet und gleichzeitig viel Prozesswissen in den Marktsegmenten ERP, DMS und Zeiterfassung erworben.

Uwe Hofmann, Gründer und Geschäftsführer der Masterplan IT GmbH, sieht in der Integration seines Unternehmens in die Citadelle-Gruppe eine große Chance: "Dies eröffnet uns neue Möglichkeiten, unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und von den Kompetenzen der anderen Standorte zu profitieren. Besonders im Bereich Cloud-Services können wir unseren Kunden nun hochwertige, bereits etablierte Produkte und Dienstleistungen anbieten."

Christopher Decker, CEO der Citadelle Systems AG, freut sich über das neue Gruppen-Mitglied: "Uwe Hofmann und sein Team haben uns von Anfang sowohl menschlich als auch fachlich überzeugt. Wir sind sehr glücklich, dass er uns Uwe weiterhin als Geschäftsführer erhalten bleibt und die Weiterentwicklung der Masterplan IT als Teil unserer Gruppe aktiv mitgestalten wird."

Die von Masterplan IT neu gewonnen Experten sollen in das Competence Center "Business Applikation" integriert werden. Mit der nun insgesamt zwölften Übernahme seit der Gründung im März 2019 stieg die Zahl der Beschäftigten bei Citadelle auf 170. Im Jahr 2023 hat die Gruppe einen Gesamtumsatz in Höhe von 27 Millionen Euro erwirtschaftet. Ebenfalls 2023 hat es Citadelle geschafft, in das Ranking der kundenfreundlichsten IT-Dienstleister aufgenommen zu werden (ChannelPartner berichtete).

