Die Übernahme von Citrix durch Investoren kommt voran: Jetzt haben die Aktionäre der Transaktion zugestimmt. Die Zustimmung war erwartet worden, schließlich zahlen die Käufer, die Investoren Vista Equity Partners und Evergreen Coast Capital, einen Aufschlag von 30 Prozent auf den Aktienkurs vor Bekanntwerden der Übernahmepläne. Nach dem für Mitte 2022 erwarteten Abschluss der Übernahme soll Citrix von der Börse genommen werden.

Die Investoren wollen Citrix dann mit dem bereits Vista Equity Partners gehörenden Tibco zu einem Unternehmen zusammenführen. Citrix könne dadurch den Umbau zum SaaS-Anbieter beschleunigen und seine Position als Anbieter sicherer Hybrid-Arbeitsplätze ausbauen. Anlässlich des Bekanntwerdens der Übernahme hatte Bob Calderoni, Chair des Citrix Board of Directors sowie Interims-CEO und President, zudem darauf verwiesen, dass Citrix als privat geführtes Unternehmen künftig von einer größeren finanziellen und strategischen Flexibilität profitieren wird. Dan Streetman, CEO von Tibco, ergänzte, dass zukünftig die Produkte seines Unternehmens künftig auch Citrix-Kunden angeboten werden sollen.

Beobachter halten es zudem für wahrscheinlich, dass Citrix eine oder mehrere der im Laufe der zahlreichen, in den vergangenen 20 Jahren übernommen Firmen, wieder ausgliedern wird. Welche Bereiche dafür in Frage kommen und wie die künftige Zusammenarbeit mit dem Channel aussieht, ist jedoch noch völlig offen. Belastbare Antworten darauf wird es erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 geben.

