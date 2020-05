Das Remote-Access-Urgestein Citrix erweitert die Angebote Citrix Desktops Service sowie Remote PC Access auf Public Clouds. Nach Angaben des Unternehmens ist damit jetzt auch ein sicherer und performanter Fernzugriff auf Anwendungen, Informationen und Ressourcen bei Microsoft Azure, AWS und in der Google Cloud möglich. Citrix sieht das neue Angebot als Alternative zu Virtuellen Privaten Netzwerken (VPNs), die oft umständlich zu nutzen seien und zudem nur eine schlechte Performance bieten würden.

Zur Nutzung von Remote PC Access ist die lokale Installation eines VDA-Clients nötig, der es laut Citrix den Anwendern ermöglicht, "von überall und mit fast jedem Gerät auf ihre Windows- oder Linux-PCs zuzugreifen". Als zusätzliche Absicherung könne eine Multi-Faktor-Authentifizierung eingerichtet werden.

"In Zeiten, in denen Home Office zur neuen Normalität wird, ist es wichtiger denn je, Mitarbeitern nützliche und vertraute Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie sicher und produktiv arbeiten können", erläutert Thomas Vetsch, Director Sales Engineering bei Citrix in Zentraleuropa. Dabei dürfe man allerdings nicht vergessen, dass Unternehmen auch immer die Sicherheit ihrer Daten im Auge behalten müssen.

Die aktuellen Versionen von Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced/Premium und Workspace Premium sowie Premium Plus enthalten Remote PC Access. Damit ist jetzt ein Fernzugriff sowohl auf physische als auch auf virtuelle Desktops möglich, die sich sowohl in lokalen Rechenzentren als auch in öffentlichen Cloud-Diensten befinden können.