Citrix stellt sein europäisches Führungsteam neu auf. Im Zuge der Neubesetzungen übernimmt Daren Finney die Aufgabe als Vice President Partner Sales EMEA von Eric Kline. Kline wechselt innerhalb von Citrix auf den Posten des COO auf Europaebene. Die Verantwortung für das neu zentralisierte Networking Business in der EMEA-Region übernimmt ab sofort Lee Hughes.

Daren Finney kam 2017 als Senior Director Distribution and Mid Market EMEA zu Citrix und bringt für seine neue Aufgabe über 25 Jahre Channel-Erfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu Citrix war er zuletzt Global Head of Distribution bei Veritas. Finney sitzt in Großbritannien und berichtet an Craig Stilwell, Vice President Worldwide Partner Sales bei Citrix.

Als neuer COO EMEA ist Eric Kline bei Citrix für Digital Sales, Renewals, Marketing und Go-To-Market-Strategien verantwortlich. Kline ist seit Anfang 2000 bei Citrix. Er bewährte sich in einer Reihe von Managementpositionen in den USA, bevor er 2012 nach Europa kam und die Verantwortung für das Professional Service Business übernahm. 2014 wurde Kline Area Vice President für West- und Südeuropa. Seit 2018 leitete er die EMEA-Partner-Organisation als Vice President Partner Sales. Kline sitzt in Amsterdam und berichtet an Sherif Seddik, Senior Vice President und Managing Director EMEA bei Citrix.

Unter der Leitung von Lee Hughes hat Citrix das Networking Business in der EMEA-Region neu strukturiert. Hughes kam 2018 als Managing Director für EMEA Professional Services zu Citrix. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Hewlett Packard und Computacenter inne. Auch Hughes arbeitet von London aus und berichtet an Sherif Seddik.

Bereits im November hatte Oliver Ebel die Position des Area Vice President Central Europa übernommen. Sie war einige Wochen zuvor frei geworden, weil Dirk Pfefferle, der die Rolle zuvor ausgefüllt hat, das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen hatte. Ebel wechselte von Lenovo, wo er seit 2005 in unterschiedlichen nationalen wie internationalen Management-Rollen tätig war. Zuletzt leitete er als Vice President and General Manager EMEA die Lenovo Mobile Business Group. Ebel berichtet direkt an Sherif Seddik.

Ebenfalls Ende 2018 übernahm Michael Heitz die Aufgabe als Regional Vice President für Deutschland. Heitz war zuletzt Vice President World Wide Partner Sales bei Hitachi Data Systems und davor ebenfalls bei Hitachi Data Systems Regional Vice President & Managing Director Germany. Er berichtet an Oliver Ebel.