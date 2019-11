Die Aufgabe von Frau Hastings wird es sein, Citrix-Lösungen für digitale Arbeitsplätze über ein stabiles Partner-Ökosystem Kunden bereitzustellen. Sie wird den Partnervertrieb, die Go-to-Market-Strategie, das Partnerprogramm und das Partnermarketing für alle Citrix-Produkte im weltweiten Maßstab verantworten und in dieser Rolle an Mark Ferrer, Executive Vice President und Chief Revenue Officer bei Citrix, berichten.

Diane Fanelli, die bereits seit Juli 2019 interimsweise als Global Partner Sales Lead für Citrix tätig ist, wird mit Hastings zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Führungswechsel zu gewährleisten. Zum 1. Januar 2020 wird sie eine neue strategische Führungsrolle in der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation des Softwareherstellers übernehmen. Erst Anfang 2019 hat Citrix das EMEA-Management neu aufgestellt (ChannelPartner berichtete).

Hastings verfügt über eine 25jährige Erfahrung in leitenden strategischen und operativen Positionen im Bereich Business Development und Partnerorganisationen in der IT-Branche. In den letzten acht Jahren war sie bei SAP tätig, zuletzt als Senior Vice President of Global Business Development and Ecosystems. Davor war sie bei den Walldorfern in derselben Rolle für die Region Asien-Pazifik, einschließlich China, zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei SAP bekleidete die Absolventin der Durban Girls High School 15 Jahre lang unterschiedliche Führungspositionen bei Oracle.

Die neue Channel-Chefin freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit der Citrix-Partner-Community: "Gemeinsam werden wir unseren Kunden die erforderlichen Lösungen und Services anbieten, um unsere Vision für die Zukunft der Arbeit Wirklichkeit werden zu lassen." Derzeit umfasst der Citrix-Channel weltweit über 10.000 Partner: Solution Advisors, Service Provider, Systemintegratoren, unabhängige Softwarehäuser (ISVs) und VADs (Value Add Distributoren). Citrix' Channel-Chef in der DACH-Region ist Jorge Soares.