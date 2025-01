Citrix, inzwischen eine Geschäftseinheit der Cloud Software Group, kauft die deutsche Software-Firma Unicon. Die Karlsruher waren bereits ein langjähriger "Citrix Ready"-Partner. Sie bieten das Endgeräte-Betriebssystem eLux und die Unternehmensverwaltungsplattform Scout an.

Seit sich das Unternehmen 2021 durch einen Management-Buy-out und mit Hilfe eines neuen Investors von der Konzernmutter Fujitsu trennte, hat es sich durch die Weiterentwicklung der Produkte und den Aufbau eines Ökosystems an Technologiepartnern und dem Ausbau des indirekten Vertriebs deutlich breiter aufgestellt.

Der Käufer betont deshalb auch, dass das Unicon-Angebot komplementär zu eigenen Angeboten ist: "Mit der Übernahme von Unicon bietet Citrix seinen Kunden ein sicheres Client-Betriebssystem und Endpunkt-Management, das die Endpunktsicherheit, Ausfallsicherheit und Betriebskosten drastisch verbessert und gleichzeitig ein nahtloses End-to-End-Erlebnis für den Zugriff auf Unternehmensanwendungen und -Desktops bietet. Darüber hinaus können Unternehmenskunden eLux nutzen, um die Lebensdauer ihrer aktuellen Anlagen zu verlängern, während sie sich auf das bevorstehende Ende des Supports für Windows 10 vorbereiten", heißt es aus der Citrix-Zentrale in Florida.

Support-Ende für Windows 10 als möglicher Kaufanreiz

"Durch die Übernahme von Unicon können unsere Kunden den Wert ihrer Endgeräte maximieren und den Benutzern sicheren Zugriff auf die Citrix-Plattform ermöglichen, ohne dass zusätzliche Software gekauft werden muss", fasst Sridhar Mullapudi, Co-Präsident von Citrix, zusammen. Dass der deutlich kleinere Partner nicht komplett untergebuttert werden soll, zeigt sich auch an der Personalpolitik: Philipp Benkler, bisher CEO von Unicon, wird jetzt Vice President of Product bei Citrix.

Mit der Transaktion gewinnt Citrix auch Zugang zu einigen sehr interessanten Kunden. Das vor über 30 Jahren in Deutschland entwickelte eLux-Betriebssystem von Unicon wird inzwischen auf über 2,5 Millionen Endgeräten in über 65 Ländern eingesetzt, darunter auch bei Großkunden mit über 300.000 Endgeräten.

Lange gemeinsame Geschichte von Citrix und Unicon

Eine Technologiepartnerschaft verbindet Citrix und Unicon bereits seit 2001. Dadurch ist eLux problemlos in Citrix-Technologien wie Virtual Apps and Desktops (VDI), Desktop-as-a-Service (DaaS) und den Citrix Enterprise Browser integriert. "Kunden können vorhandene Geräte umfunktionieren, um kostengünstiger auf VDIs vor Ort oder in der Cloud sowie auf SaaS-Dienste zuzugreifen", betont Citrix.

Mit dem Kauf von Unicon setzt Citrix die im Dezember 2024 begonnene Einkaufstour 2025. Damals stand mit den Übernahmen von Devicetrust und Strong Network Zukäufe für die Themenfelder Zero-Trust-Sicherheit und hybride Arbeitsmodelle im Mittelpunkt. Interessant: Mit Devicetrust aus Darmstadt stand auch im Dezember schon ein deutscher Anbieter auf der Einkaufsliste.

Was Kunden und Partner von Unicon wissen müssen

Bereits ab Februar sollen eLux und Scout für Citrix-Kunden in den Lizenzpaketen "Citrix Platform License" und "Universal Hybrid Multi-Cloud License" enthalten sein. Firmen, die die Software nutzen wollen, sollen sich dann an ihren zuständigen Citrix Account Technology Specialist wenden.

Der technische Support wird vorerst weiterhin über die bekannten Kanäle von Unicon erbracht. Bestehende Verträge für Software Maintenance oder Enterprise Subscriptions bei Unicon verspricht Citrix mit der nächsten Erneuerung der Citrix-Lizenzen ebenfalls zu aktualsieren. Wenn die Eneuerung der Unicon-Lizenzen vor der der Citrix-Lizenzen ansteht, helfen die Citrix-Partner weiter.

Einen eigenen Unicon-Channel wird es künftig nicht mehr geben. Citrix bietet Unicon-Partnern ab er an, seinem Partnerprogramm beizutreten.

Unternehmen, die Kunden von Unicon aber nicht von Citrix sind, können ihre Lizenzen in einer Übergangsphase bis 30. November verlängern. Damnach müssen sie auf eine Citrix-Lizenz umsetigen.