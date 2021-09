Im Rahmen seiner Kunden- und Partnerveranstaltung .Next hat Nutanix auch eine weitreichende Kooperation mit Citrix bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen "sicheren und elastischen On-Demand-Zugriff auf Apps, Desktops und Daten von jedem Endgerät, jedem Ort und in jeder Größenordnung ermöglichen". Dazu bringt Nutanix seine hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) in die Partnerschaft ein, Citrix seine Angebote für VDI ("Virtual Apps and Desktops") und DaaS (Desktop-as-a-Service) ein.

"Gemeinsam können Nutanix und Citrix Lösungen für die Remote-Arbeit liefern, die sich über Private und Public Clouds hinweg bereitstellen lassen", erklärt Tarkan Maner, Chief Commercial Officer bei Nutanix. Ziel sei es, "ortsunabhängiges Arbeiten optimal zu unterstützen." Zudem wollen die beiden Unternehmen bei Go-to-Market- und Enablement-Programmen, Produkt-Roadmaps und beim Kundensupport zusammenarbeiten.

Die beiden Partner müssen dabei nicht von Null anfangen. Schon seit mehreren Jahren arbeiten die Unternehmen eng zusammen und sprechen auch Channel-Partner mit gemeinsamen Initiativen an. Außerdem können sie schon auf eine ganze Reihe gemeinsamer und teilweise sehr großer Kunden verweisen, darunter etwa die Arizona State University.

Im Rahmen der formalisierten und verstärkten Zusammenarbeit wird Nutanix nun aber für Citrix die "bevorzugte Wahl für HCI in Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen" und im Gegenzug Citrix die "bevorzugte End-User-Computing-Lösung auf der Cloud-Plattform von Nutanix". Inwieweit sich diese Partnerschaft auf Nutanix Frame, das hauseigene, in Deutschland bisher aber eher verhalten vermarktete DaaS-Angebot von Nutanix, auswirkt, ist derzeit noch unklar.

Durch ihre engere Zusammenarbeit hoffen Nutanix und Citrix umfassendere Optionen für Desktop-as-a-Service anbieten zu können. Unter anderem soll es einfacher werden, Citrix-Umgebungen für den Betrieb auf der Nutanix Cloud Platform zu beschaffen, bereitzustellen und zu managen. Für Lieferung und Bereitstellung setzen die Partner auf die Zusammenarbeit mit OEM-Partnern für Hardware, globale Systemintegratoren (GSI), Service Provider und Public-Cloud-Anbieter.

"Unternehmen weltweit bewegen sich rasant in Richtung hybrider Belegschaft", konstatiert Hector Lima, Executive Vice President und Chief Customer Officer bei Citrix. "Durch die Stärkung ihrer Partnerschaft können Nutanix und Citrix ihren Kunden die richtigen Bausteine zur Verfügung stellen, damit sie diese Umstellung erfolgreich meistern und deren Früchte ernten können."

