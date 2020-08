Der Außenwerbungsspezialist und DooH (Digital out of Home)-Netzwerkbetreiber Metaposter hat sich die Dienste von Franz-Josef Medam gesichert. Medam gilt als Digital-Signage-Pionier. So gründete er bereits 1989 das Digital-Signage-Unternehmen Cittadino. Er wird künftig als Chief Visionary Officer (CVO) für die Berliner fungieren.

Cittadino wurde 2017 teilweise durch Acer übernommen und in die neu gegründete Acer-Tocher Acer Being Signage integriert (ChannelPartner berichtete). Medam war seither als CEO bei der Acer-Tochter tätig, gibt aber nach Angaben von Metaposter-Geschäftsführer Sven Schweizer diese Position nun auf. Er wird aber weiterhin seine Aufgaben als Inhaber seiner eigenen Firmen M-Create und Medam Consulting wahrnehmen.

Vom Know-how profitieren

Medam wird bei Metaposter für die Projektkonzeptionierung, sowie -umsetzung verantwortlich sein. "Unser Team rund um die Gründer Taner Kalak, Carsten Hermann und Shahin Shahroudi steht vor neuen Aufgaben und wird vom Know-how Medams unmittelbar profitieren" hofft Metaposter-Chef Schweizer. Man habe in den letzten Monaten "große Fortschritte" gemacht und habe bereits von Medams ausgeprägten Branchenwissen profitieren können. "Jetzt wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen und unseren Netzausbau stark vorantreiben sowie gemeinsam neue digitale Touchpoints entwickeln. Als junges DooH Unternehmen setzen wir auf seine Expertise in den Bereichen Vertragswesen, Marketing und Vermarktung, sowie auf seine langjährige Erfahrung im Einkauf von Software und Hardware", kündigt Schweizer an.

Medam sieht sich als "bindendes Element" zwischen Gründerteam und Investoren, sowie Partnern und Lieferanten. "Es freut mich, dieses junge und motivierte Team zu unterstützen und auf den nächsten wichtigen Etappen mit meinem Branchenwissen und Netzwerk aktiv voran zu bringen", erklärt der Branchenexperte. So wolle er Metaposter "eine entscheidende Position im Markt" verschaffen.