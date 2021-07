Die Kheto Consulting GmbH wurde 2005 in Köln gegründet. 2017 erhielt der IT-Dienstleister den "SAP Silber Partner"-Status. Der Tätigkeitsschwerpunkt von Kheto lag von Anfang auf der Implementiertung von Business Intelligence- und Datawarehouse-Lösungen von SAP.

Markus Grimm, einer der beiden Geschäftsführer von Kheto, glaubt, mit der im eigenen Unternehmen vorhandenen SAP-Expertise Claranet signifikant unterstützen zu können: "Das SAP-Umfeld ist mit seinen neuen Technologien und Plattformen ein stetiger Wachstumsmarkt. Durch die Nutzung von Synergien mit Claranet können wir unser Portfolio um wichtige Modernisierungsthemen erweitern. Dank unserer langjährigen SAP-Expertise bieten wir Claranet zudem wertvolles Know-how rund um Cloud-Migrationsprojekte, Professional und Managed Services im SAP-Umfeld. Unsere Integration in die Claranet Gruppe bildet somit für alle Beteiligten ein großes Potential."

Auch Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland, erläutert seine Beweggründe für die Akquisition von Kheto: "Durch die Aufkündigung der Unterstützung von 'AnyDB' durch SAP ab 2027 ist der gesamte SAP-Markt in Bewegung geraten. Daher rechnen wir bei vielen anstehenden Migrationen von SAP auf S/4HANA mit einer gleichzeitigen Transition in Richtung der Public-Cloud-Plattformen von Microsoft, AWS oder Google. Diese Erwartung wird nicht zuletzt durch die strategische Allianz zwischen SAP und Microsoft in ihrer gemeinsamen 'Embrace-Initiative' unterlegt, die ebenso auf eine starke Konvergenz von Cloud und SAP setzt. Die Bündelung der SAP-Kompetenzen von Kheto mit unserer Erfahrung in den Bereichen Cloud-Transformation und Managed Hosting auch auf Public Clouds ermöglicht es uns, Kunden auf ihrem Weg von SAP R/3 zu S/4HANA in der Cloud optimal zu unterstützen und ihnen dabei einen umfassenden Lifecycle-Service anzubieten."

