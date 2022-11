2015 gegründet, ist Claroty bereits seit 2019 auch in Deutschland tätig. Von München aus werden die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) gesteuert - mit dem Sales Director DACH Max Rahner und dem Director of Strategic Partnerships Reinhard Eichborn. Kurzzeitig hatte Claroty sogar einen deutschen CEO, doch bereits nach acht Monaten wechselte Thorsten Freitag auf die Position des EMEA-Chefs bei Check Point.

Nun hat der OT-Security-Spezialist die Stelle des Global VP of Channels and Alliances neu besetzt - mit CJ Radford. Dessen letzte berufliche Station war Sotero - ein Startup in der Datensicherheitsbranche. Dort war Radford knapp ein Jahr lang als Interims-CEO tätig ar. Zuvor war er Global Vice President of Channel Sales and Alliances für den Geschäftsbereich Cloud Protection & Licensing bei Thales. Dort leitete er ein Team, das sich auf indirekte Marktzugänge sowie strategische und technologische Allianzen konzentrierte. Zur Thales gelangte er durch die Übernahme durch Vormetric, wo er als Global Vice President of Cloud die die Einführung und Entwicklung des Cloud- und Service-Provider-Partnerprogramms verantwortete.

Von 2007 bis 2013 war Radford als Director of Business Development and Alliances bei Symantec tätig, wo er das End-to-End-Partnerschaftsprogramm für öffentliche Clouds und IT-Services von Grund auf aufbaute, globale Vertriebskanäle und OEM-Partnerschaften einrichtete und Lizenzvereinbarungen im In- und Outbound-Bereich abschloss.

In seiner früheren beruflichen Laufbahn arbeitete Radford bei diversen Finanzinvestoren, unter anderem bei Parallel Investment und West Lake.

Bei Claroy möchte er nun mit seiner 15-jährigen Erfahrung im IT-Security-Channel den Partnervertrieb ausbauen: "Wir haben die technisch fortschrittlichste Plattform für Partner, um Kunden zu helfen, die nötige Transparenz über cyber-physische Systeme zu erhalten, und damit Bedrohungen zu erkennen und die Cyber-Resilienz zu verbessern. Ich kann es kaum erwarten, das nächste Kapitel des Partnerwachstums zu schreiben."

Sein Chef, Simon Chassar, Chief Revenue Officer bei Claroty, hat glasklare Erwartungen an ihn: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Partner-Ökosystem aufzubauen, das die Lösungen, Dienstleistungen und Sicherheitsexpertise liefert, die erforderlich sind, um die heutigen fortschrittlichen Cybersicherheitsbedrohungen zu bekämpfen. Mit seiner profunden Fachkenntnis und seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz ist CJ die ideale Person, um die nächste Stufe unserer Entwicklung zu gestalten."



