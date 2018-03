Claus Fieber-Held steigt innerhalb der ASG Technologies mit Hauptsitz in Naples, Florida, vom Vice President Solutions Sales für den Lösungsvertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vice President Alliances and Channel Sales, EMEA auf. Damit verantwortet er den Partner-Vertrieb in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Fieber-Held soll für ASG den Aufbau und die Entwicklung der Partnerlandschaft für die Wachstumsfelder Digitaler Arbeitsplatz, Metadata Management, Data Intelligence oder Enterprise Content Management in der Region vorantreiben.

Der Diplom-Informatiker ist seit mehr als 30 Jahren in der nationalen und internationalen IT-Welt unterwegs. Fieber-Held begann seine Karriere in den 80er Jahren als Systemprogrammierer und IT-Consultant, bevor er 1989 für zehn Jahre zu IBM in den Vertriebs- und Marketingbereich wechselte. Seine weiteren Stationen waren Firmen wie das HP-Unternehmen Triaton, Oracle oder zuletzt T-Systems. Seit 2014 war Claus Fieber-Held für den Lösungsvertrieb der ASG Technologies in der DACH-Region zuständig.

"ASG engagiert sich für seine Partner weltweit", sagt Claus Fieber-Held. "Mit unseren innovativen Softwarelösungen und unserem Partnerprogramm ermöglichen wir ihnen, neues Business zu identifizieren. So können wir gemeinsam erfolgreicher sein." (KEW)