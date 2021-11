Für PC-Bastler sind DHCP-Server, lokale und externe IP oder Port-Forwarding seit 15 Jahren geläufige Begriffe. Aber die Vernetzung hat den PC verlassen: Heute wollen auch Fernseher, Smartphones, Spielekonsolen und Stereoanlagen ins Netzwerk. Das macht unsere Heimnetze unterhaltsamer - und komplizierter. Vor allem aber sind heute nicht mehr PC-Freaks und Netzwerk-Admins, sondern TV-Nutzer und Musikfans mit Subnetzmasken, Rechteproblemen und Funknetz-Spezifikationen konfrontiert. Falls Sie sich angesprochen fühlen: Hier erhalten Sie eine solide Grundlage für alle wesentlichen Aufgaben im Heimnetz. Darüber hinaus ist es eine Einladung, auch ein kleines Heimnetz als ausbaufähigen Kreativraum zu sehen: Es bietet praktisch immer mehr Netz, als Sie bisher für möglich hielten.

Das lokale Heimnetz in der Praxis

Netzwerken ist tatsächlich komplex: Bücher allein über das TCP/IP-Netzwerkprotokoll mit 1000 Seiten legen nahe, dass eine klare Fokussierung nötig ist: Selbstverständlich finden Sie auf PCWelt.de Beiträge über die richtige Verbindung nach draußen, über Sicherheitsregeln in öffentlichen Netzen und die verantwortungsvolle Nutzung von Cloud-Diensten. Der eindeutige Fokus liegt aber auf dem Heimnetz im Benutzeralltag: Was leisten welche Techniken? Welche Hardware brauchen Sie in jedem Fall, welche ist optional? Welche Basiskenntnisse setzt heute jedes TV-Gerät voraus? Ebenso wichtig wie die Hardware sind die Software-Komponenten von der Firewall über den Browser zum Mediaplayer. Dabei berücksichtigen wir insbesondere Windows-Systeme, daneben aber auch Android und Linux. Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie Sie Kabelnetz, Powerline und WLAN optimal einrichten und auf Leistung und Sicherheit trimmen. Router-Konfiguration und Funknetz-Sicherheit sind ein wichtiges Thema, ein weiteres großes Thema mit verschiedenen Spielarten ist ferner der Datenaustausch und das Medien-Streaming zwischen unterschiedlichen Gerätetypen wie PCs, Notebooks, TVs, Smartphones, NAS und Konsolen.

Nützliche bootfähige Systeme

Knoppix und Tails sind zwei bootfähige Systeme. Legen Sie einen Datenträger mit den beiden Systeme vor dem Rechnerstart ein und erlauben, dass Bios von dem Datenträger booten darf (dies können Sie, falls nötig, im Bios-Setup einstellen). Anschließend stehen die beiden Systeme zur Wahl. Tails - The Amnesic Incognito Live System - ist ein Spezialsystem und erlaubt anonymisiertes Surfen hinter insgesamt drei zufälligen Zwischenstationen. Knoppix setzen Sie bei Netzwerkproblemen oder Systemproblemen als Test- und Reparatursystem ein; es hat die wichtigsten Systemwerkzeuge sowie einen Internet-Browser an Bord und läuft praktisch auf jeder Hardware und mit jedem Netzwerkadapter. Eine Empfehlung für TV-, Video- und Musikfans ist das Mediencenter Kodi.

In der folgenden Auflistung finden Sie weitere nützliche Programme, um mehr aus Ihrem Netzwerk herauszuholen.

Systeme und Programme für Ihr Netzwerk:

Tails 4.22

Bootfähiges Spezialsystem für anonymes Surfen

Knoppix 9.1

Bootfähiges Test- und Analysesystem

Kodi 19.3

Exzellentes Mediencenter auf Ubuntu-Basis

XigmaNAS 12.2.0.4

Funktionsreiches NAS-System auf Free-BSD-Basis

Programme und Tools:

Ekahau Heatmapper 1.1.4

Visualisierte WLAN-Signalmessung

Inssider 5.5.0

WLAN-Scanner zur Funknetzsuche

Metasploit Framework

Profi-Tool zum Aufspüren von Sicherheitslücken

Netstress 2.0

WLAN-Geschwindigkeitsmessung

Teamviewer 15.22.3

PC-Fernsteuerung via Internet

Wireshark 3.4.9

Profi-Tool zur Netzwerküberwachung

