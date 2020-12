Im Regal stehen dutzende, wenn nicht hunderte von Filmen. Auf der Festplatte schlummern weitere. Und das Games-Regal platzt aus allen Nähten. Wenn Sie den Überblick verlieren, helfen Tools weiter. Sie katalogisieren den Bestand, erinnern an verliehene DVDs und importieren automatisch Inhaltsangabe, Online-Bewertung und weitere Daten aus dem Internet. Meist müssen Sie nur den Titel oder die EAN unter dem Barcode auf der Rückseite eingeben - den Rest erledigt das Programm.

Besonders praktisch finden wir den Export der Sammel-Listen als Excel-Datei. Einige Tools - etwa MyMDB - können das. Vorteil: Sie können Freunden eine Liste per Mail schicken und diese brauchen lediglich ein Office-Programm, nicht aber das Verwalten-Tool, um die Liste einzusehen. Die Liste lässt sich außerdem bequem ausdrucken.

Eine aus dem Internet abgerufene Community-Bewertung und Inhaltsangaben helfen bei der Auswahl für den Filme-Abend. In den Programmen dürfen Sie außerdem nach bestimmten Suchkriterien suchen - etwa nach Titel, Regie oder Genre. Sie haben nicht sehr viel Zeit? Dann sortieren Sie Ihre Filme-Sammlung doch nach der Filmdauer! Sie brauchen einen Familien-tauglichen Film? Suchen Sie nur nach Titeln mit FSK 6 oder 12!

Doch nicht nur für Cineasten ist in unserer Download-Galerie gesorgt. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten. Die kostenlose Noseris Game Database sortiert Spiele nach Genre oder in Kategorien wie "Neu", "in Besitz", "bestellt", oder "Wunschliste". Wer mag, informiert sich in Statistiken, wie viele PC-Spiele er beispielsweise im Vergleich zu Konsolen-Games besitzt.



Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der PC-Welt.