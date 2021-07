Die Marke Clevertouch steht für interaktive Touchscreen-Lösungen und hat ihre drei Touchscreen-Linien Impact, Impact Plus und UX Pro aufgefrischt. Angekündigt wurde eine deutlich erweiterte Ausstattung, wie eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit oder eine optimierte Touch-Funktion. Für alle drei Serien sind Software-Lösungen für den Corporate- oder Schulbereich erhältlich.

Die Whiteboard-Lösung Lynx oder auch Clevershare für kabelloses Präsentieren heben die digitale Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. Bis zu sechs Mobilgeräte lassen sich im Splitscreen gleichzeitig auf den neuen Modellen anzeigen und auf bis zu 50 Geräte gleichzeitig spiegeln. Per Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich alle Displays ortsunabhängig steuern und mit OTA- Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand aktualisieren. Geblieben sind die fünf Jahre Herstellergarantie inklusive Vor-Ort-Reparatur.

Vielseitig einsetzbare Einstiegs-Linie Impact

Die Impact-Linie der zweiten Generation kommt in den Größen 65, 75 sowie 86 Zoll und bietet verbesserte Touch-Genauigkeit und -Reaktion. Die neuen Line-Array-Mikrofone erweitern die Funktion für Videoconferencing oder hybrides Lernen und erlauben die Aufzeichnung ganzer Unterrichtseinheiten. Sie verfügen über 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher und eine neue USB-C-Schnittstelle mit 65W-Ladefunktion. Über hundert kostenfreie Lern-Apps und Lösungen für den Schulbereich tragen zum hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis bei.

Impact Plus für digitale Meetings

Die Generation Zwei der Impact Plus-Serie ist in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll verfügbar. Als perfekte Lösung für digitale Meetings beworben, stellt sie sich mit Andoid 9.0, 4K-Chipsatz und der Zero-Bonding-Technologie für verzögerungsfreies Schreibgefühl sowie gestochen scharfe Bilder vor. 6 GB RAM und 64 GB ROM, integrierten Line-Array-Mikrofone und zwei nach vorne abstrahlende Lautsprecher sowie ein 15 Watt-Subwoofer sorgen für kraftvollen Klang.

Wie zuvor ist auch diese Serie vollgepackt mit kostenfreien Lern-Apps und umfangreicher Software für den Schulbereich. Neu ist der integrierte Airserver, der das Teilen von Inhalten auf den Clevertouch über Airplay, Googlecast und Mirrorcast ermöglicht. Ebenfalls neu ist ein Steckplatz für ein optionales 4K-Kameramodul, das sich an der Unterseite des Displays befestigen lässt. Darin befinden sich zudem ein NFC- und RFID-Sensor und der auch zur Kontrolle der Luftqualität, -feuchtigkeit und -temperatur eingesetzt werden kann.

Das All-in-One Enterprise-Ökosystem UX Pro

Die neue UX-Pro-Serie ist in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll erhältlich und soll optimale Voraussetzungen für hybride Meetings schaffen. Neben den gleichen Features wie Impact Plus wurde zusätzlich das Android-Betriebssystem speziell für Unternehmen angepasst. Anstelle von Cleverstore und der Schulsoftware, ist bei UX Pro eine kostenfreie Lizenz der browserbasierten Konferenz-Lösung Stage integriert. Damit können externe Teilnehmer einfach per Mail und Link eingeladen werden. Die komplett webbasierte Oberfläche erlaubt das gemeinsames Teilen und Bearbeiten von Inhalten, etwa bei Präsentationen und Notizen.

Clevertouch-Live für Digital Signage

Die Steuerungslösung und Content-Management-Plattform hilft bei allen drei Touchscreen-Linien die unternehmensweite Kommunikation zu verbessern. Sämtliche Clevertouch-Geräte können über ein einziges Cloud-Konto verbunden und verwaltet werden. Mit Clevertouch-Live lassen sich die Displays auch als Digital-Signage-Infokioske nutzen und darüber zusätzlich Ad-hoc-Informationen oder Warnungen ausgeben. Die Dashboards sind personalisierbar, damit Nutzer direkt auf die für sie wichtigen Funktionen zugreifen können.

Mehr Informationen zu den Displays finden sich auf der Produktseite von Clevertouch unter diesem Link.

Zum gleichen Thema: Clevertouch wirbt um Schulen