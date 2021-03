Die Lexmark Deutschland GmbH stellt ihre neuen Multifunktionsgeräte der GO Line-Serie vor. Die Geräte kombinieren eine optionale Cloud Fax-Lösung von US-Anbieter EtherFax aus New Jersey mit der standardmäßig integrierten WLAN- und Cloud-Konnektivität ihrer GO Line-MFPs. Dies sei eine umfassende Lösung, durch die kleine und mittlere Unternehmen endlich die Verbindung zu ihren analogen Faxleitungen kappen können, so Lexmark.

Das GO Line-Portfolio wächst um die Farbgeräte MC3224i, MC3326i und MC3426i sowie die Monochromgeräte MB2236i und MB3442i. Alle MFPs können Scannen, Kopieren und Drucken, sind bereits mit der cloudbasierten Faxlösung ausgestattet und werden in Kürze für den deutschen Markt verfügbar sein. Einen klassischen Fax-Anschluss zum Anschluss an Telefonanlagen oder Router haben die Geräte nicht.

Lexmarks Kooperation mit EtherFax

Mit der Partnerschaft zwischen EtherFax und Lexmark könne eine sichere Cloud-Fax-Anwendung angeboten werden. Als Vorteile der Lösung nennt Lexmark etwa die Möglichkeit parallel eingehende Fax ohne Besetztton zu empfangen, die schnelle Übertragung hochauflösender Bilder in 600 dpi, die identische Handhabung wie beim analogen Pendant oder die einfache Plug-and-Play-Konfiguration.

In Sachen Sicherheit verweist Lexmark auf branchenführende Features, wie den Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemäß US-Militärstandard sowie die Einhaltung des US-amerikanischen Health Insurance Portability and Accountability Acts (HIPPA).

Lesen Sie auch: Die besten Druckerhersteller

„Laut IDC1 haben 90 Prozent der Nutzer die Integration von Fax in andere Technologien oder Anwendungen bereits umgesetzt oder evaluieren diese“, erklärt Brock Saladin, Senior Vice President und Chief Commercial Officer bei Lexmark. „Mit den neuen Modellen bieten wir unseren Kunden benutzerfreundliches Faxen mit einer sicheren und durchgängig verschlüsselten Lösung.“

Interessierte können den EtherFax-Service für bis zu drei Monaten oder maximal 300 kostenlos testen, indem sie sich hier registrieren. Nach Abschluss der Testphase besteht die Möglichkeit, sich auf Monatsbasis für ein individuell anpassbares Modell bei EtherFax anzumelden.