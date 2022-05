Kunden erwarten von ihren IT-Dienstleistern verstärkt ein durchgängiges Management sämtlicher hybrider Cloud-Dienste, idealerweise ergänzt um End-to-End-Managed Services. Das erfordert seitens der IT-Dienstleister zunehmend mehr Prozesswissen und Branchenkenntnisse und den Ausbau ihrer Managed Services hin zu Anything-as-a-Service-Angeboten.

Hier können Sie sich für den Cloud-Kongress anmelden

Unter dem Motto "Rethinking Managed Services" schildern und diskutieren IT-Dienstleister, MSPs, CSPs, Cloud Natives und ISVs, wie sich Anything-as-a-Service-Modelle umsetzen lassen, wo die Fallstricke auf dem Weg zu diesem Business Modell lauern, und wie Kooperationen zwischen Partnern dazu beitragen können, diese Hürden zu meistern.

Warum der Wandel vom Managed Service Provider (MSP) zum "Next-Gen MSP" vor allem ein kultureller Wettlauf ist, schildert Tom Simon, Geschäftsführer des Next-Gen Managed Service Providers Innovations On mit Spezialisierung auf Public Cloud Lösungen, am Beispiel seines eigenen Unternehmens.

Anything as a Service - Was bedeutet das für das MSP-Geschäftsmodell?

Bei den meisten Kunden sind aktuell noch Themen wie Lift- und Shift-Migrationen oder VMware relevant. Trotzdem müssen sich MSPs auf eine neue Zukunft einstellen. Denn Kunden erwarten von ihren IT-Dienstleistern schon heute verstärkt ein durchgängiges Management sämtlicher hybrider Cloud-Dienste, komplettiert durch End-to-End Managed Services.

Zudem wird sich über kurz oder lang ein Layer über den Cloud Providern herauskristallisieren, über den Kunden einfach entscheiden können, welchen Workload sie auf welche Plattform schieben möchten, abhängig z.B. von der Preis- oder Skalierungsanforderung. Dann allerdings werden Service Provider nicht mehr die Relevanz haben, die sie heute noch haben.

Worin wird also künftig die Rolle und die Wertschöpfung von MSPs bestehen?

Wie packt man die damit verbundenen Herausforderungen strategisch an?

Zu beiden Fragen werden wir mit Marcus Bengsch (Chief Technology Officer der ahd / Proact, und Vorstand der hubvision), Mario Büchling (GTM & Digital Strategy Executive von Skaylink) und Olaf Niemeitz (Business Area Manager Information Technology & Managed Services bei Axians Deutschland) ihre strategischen Ansätze diskutieren.

Automation und Orchestrierung von Managed- und Cloud-Services

Automatisiertes Spend Management im Umfeld von Cloud Managed Services ist eines der Kernthemen für MSPs und deren Kunden. Denn Mittelstand und Enterprise Unternehmen verlieren jedes Jahr aufgrund von ineffizientem Ausgabenmanagement Beträge in Millionenhöhe.

Wie sich die Spesen- und Firmenkreditkartenprozesse dank künstlicher Intelligenz vollständig automatisieren lassen und welchen Mehrwert MSPs ihren Corporate Kunden durch eine strategische Partnerschaft mit Yokoy gewinnen können, schildern Marc Zisgen , Manager Finance Transformation bei Pricewaterhouse Coopers (PwC) und Richard Waldner, Head of Global Sales Partner & Alliances bei Yokoy, in einer interaktiven Breakout Session.

Wie sich Cloud & Managed Services automatisiert bereitstellen, managen und abrechnen lassen, zeigen Maximilian Pfister, Geschäftsführer von Niteflite Networxx, und Géraldine Fricke, Team Lead DACH bei Pax8.

Denn die meisten IT-Dienstleister stellen ihre Cloud-Services noch manuell bereit. Damit einher geht auch ein enormer Aufwand für monatliche Abrechnungen, Lizenzierung und Ticketing. In der Folge werden verlorene Einnahmen oft zu spät erkannt und Änderungen bei Lizenzierungen und Provisionierungen der Cloud-Anbieter verpasst. Das alles frisst Zeit, die dann fehlt, um sich mit Technologie- und Marktveränderungen, mit Kundenpflege und Neukundengewinnung zu befassen.

In dieser interaktiven Session erfahren Sie:

Wie MSPs ihre Services professionell und automatisiert bereitstellen, managen und abrechnen können

Ihren Aufwand und Kosten für Abrechnung und Lizenzaktualisierungen senken

Routinemäßige Abrechnungsfehler verhindern und Ihre Produktivität erhöhen

Ihre Verkaufs- und Umsatzmöglichkeiten bis zu 30% und ihre Umsatzmargen bis zu 15% steigern können

Wie Sie mit HPE Greenlake Projekte im Mittelstand gewinnen, zeigen und Christoph Kühnapfel, Geschäftsführer der Team-IT Group, und Gerry Steinberger, Channel Sales Manager Germany bei HPE. Im HPE-Greenlake-Projekt geht es darum, nicht einfach nur Produkte anzupreisen, sondern exakt auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Gesamtlösungen zu bieten. Statt die Vorzüge der Hardware hervorzuheben, legen Sie Ihr Hauptaugenmerk auf die Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Daran orientiert schnüren Sie ein Paket aus Produkten und anderen Leistungen, die das Problem des Kunden lösen und so einen echten Mehrwert schaffen.Wie das in der Praxis aussehen kann und wie das auch wirklich gelingt.

Weitere Breakout Sessions befassen sich unter anderem mit dem Schutz der Kunden vor Cybercrime und der Optimierung der Business-Kommunikation.

Am Abend zeichnen wir außerdem die besten Managed Service Provider Deutschlands 2022 aus.

Für den lang ersehnten Erfahrungsaustausch, der diesmal wieder live stattfinden kann, haben wir in diesem Jahr mehr Zeit eingeplant!

Freuen Sie sich auf einen anregenden Erfahrungsaustausch, intensiven Know-how-Transfer und außergewöhnliche Impulse!