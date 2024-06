Wem kommt das hier nicht bekannt vor: Wir müssen regelmäßig ins Büro fahren, um Dokumente zu drucken oder wichtige Formulare zur Bearbeitung abzugeben. Wir müssen Dokumente scannen, an die eigene E-Mail-Adresse senden und sie dann als Anhang an Kollegen weitergeben. Potenziell vertrauliche Dokumente, wie Lebensläufe oder Verträge, werden lokal auf PCs und Laptops gespeichert. Später haben wir nicht selten Mühe, Dokumente zu finden, wissen nicht mehr, wie wir sie genannt haben oder wo wir sie abgelegt haben. Auch lästig: Stapelweise gescannte Dokumente müssen manuell am Rechner getrennt und umbenannt werden.

Diese Abläufe sind für viele Menschen in Unternehmen aller Größenordnungen Standard. Die Schattenseiten liegen jedoch auf der Hand. Im Jahr 2023 wurden von 19 Millionen Scans von Canon Multifunktionssystemen in der EMEA-Region 88 Prozent in E-Mails gescannt. Dabei haben fast 100 Prozent der Unternehmen bereits in Microsoft 365 oder Google Workspace investiert - Cloud-Lösungen, die erhebliche Vorteile bieten würden. Wie können Unternehmen also das Potenzial ihrer bestehenden Cloud-Lösungen bestmöglich ausschöpfen? Wie machen Unternehmen das Scannen in die Cloud so einfach wie das Scannen in E-Mail? Und wie lässt sich das Auffinden und Freigeben von Dokumenten einfach und unkompliziert gestalten?

Geräte- und standortunabhängig arbeiten

Auf verschiedenen Geräten an unterschiedlichen Standorten drucken und vertrauliche Dokumente sicher scannen zu können, ist entscheidend für effektive Geschäftsprozesse und ermöglicht erst die effiziente Ablage, Suche und Archivierung von Dokumenten -ohne dabei die Informationssicherheit zu gefährden.

Büroangestellte nutzen nur selten das volle Potenzial der vorhandenen Cloud-Lösungen ihrer Unternehmen. Das Gleiche gilt für die Möglichkeiten ihrer Druck- und Scan-Systeme. Das bedeutet, dass Investitionen, die Unternehmen in Cloud-Technologie getätigt haben, nicht das optimale Ergebnis liefern.

Allerdings können Unternehmen schon durch einfache Änderungen der Art und Weise, wie Einzelpersonen drucken und scannen, ihre Produktivität steigern, mühsame und sich wiederholende Aufgaben verkürzen und gleichzeitig die Sicherheit von Informationen und Dokumenten verbessern. Wichtiger Nebeneffekt: Unternehmen, das seine Effizienz steigert, macht in der Regel auch Fortschritte auf seinem Weg zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.

Canon Cloud Connectivity Solutions decken ein breites Spektrum von Arbeitsplatzanforderungen ab und unterstützen ein produktiveres Druck- und Scanverhalten in hybriden Arbeitsumgebungen. Dafür drei Beispiele:

Canon Cloud Connector: Einstiegslösung für kleinere Unternehmen, die Drucken und Scannen in der Cloud mit minimalen IT-Ressourcen ermöglicht.

uniFLOW Online Essentials: Lösung für Kunden, die sicheres Drucken sowie zusätzliche Dokumentenmanagement-Funktionen wie Reporting, zentralisierte Systeme und Benutzerverwaltung benötigen.

uniFLOW Online: Eine skalierbare, Cloud-basierte Druck- und Scan-Lösung, die nahtloses hybrides Arbeiten, eine größere Auswahl an Systemen und Unterstützung für mehrere Hersteller bietet - inklusive erweiterte Scan-Optionen, einschließlich Stapelscannen mehrerer Dokumente sowie Ablage und Indexierung von Dokumenten auf Grundlage der darin enthaltenen Daten für die weitere Verarbeitung.

Für Cloud-Konnektivität gibt es allerdings keine Lösung von der Stange. Wie die bestmögliche Lösung aussieht, hängt immer von den individuellen Bedürfnissen und der bereits vorhandenen Infrastruktur des Unternehmens ab. Ob Cloud-fähige Druck- und Scan-Systeme, Lösungen oder Dienstleistungen - das Angebot von Canon hilft dabei, bestehende Investitionen, einschließlich der bevorzugten Cloud-Speicherlösung, optimal zu nutzen, die Produktivität zu steigern und die Informationssicherheit im Unternehmen zu verbessern.

Lassen Sie sich inspirieren - für mehr Produktivität, Sicherheit und cloud-gestützte Effizienz!