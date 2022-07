Arrow ECS war einer der ersten Distributoren mit einem eigenen Cloud-Marktplatz. Die ArrowSphere genannte Plattform des VADs startete bereits vor zehn Jahren, inige Markbeobachter unkten sogar, das wär zu früh. Doch weit gefehlt, schon bald folgten die Cloud-Marktplätze der drei großen Distributoren Ingram Micro, Tech Data und Also.

Ingram Micro setzte 2014 auf das damals noch recht junge Office 365 von Microsoft, um es in seinem Marketplace zu promoten. Ähnlich agierten auch Also und Tech Data. 2015 haben wir diese vier Marktplätze in einer Übersicht miteinander verglichen.

Mittlerweile sind weitere Distributoren ebenfalls auf diesen Zug aufgesprungen, ChannelPartner hat einige von ihnen zu ihren Cloud-Marktplätzen und Managed Service-Angeboten befragt.

Managed Services aus der Distribution

Mit großen Ambitionen hat Exclusive Networks im Herbst 2020 seine X-OD-Plattform eröffnet. Dort können Reseller Hardware sowie Software beziehen, diese in eigene Service-Pakete einbauen und die damit erbrachten Leistungen gegenüber ihren Kunden abrechnen. Begonnen X-OD mit den Managed Service-Angeboten von Palo Alto Networks und Proofpoint, mittlerweile sind auf dieser On-Demand-Plattform auch die Lösungen von Fortinet, Sentinel One und Wasabi erhältlich.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Im Gespräch mit ChannelPartner gab Marcus Adä, Deutschland-Chef bei Exclusive Networks zu, dass er gerne mehr als nur einen Hersteller pro Jahr auf die X-OD-Plattform onboarden möchte, aber diese Entscheidungen erfolgen global und bringen eine gewisse Komplexität mit sich. Adäs erklärtes Ziel ist es, pro Quartal im Schnitt einen Hersteller dort anzudocken.

"Denn die Nachfrage nach Managed Services nimmt derzeit massiv zu", so der Manager weiter. "Heute muss jedes Systemhaus Managed Services anbieten. Kunden wollen Dienste aus der Cloud beziehen." Und hier verweist Adä auf die eigenen Leistungen aus X-OD-Plattform für die Reseller, etwa die automatisierte Weiterleitung der Managed Services an die Endkunden inklusive einer monatlichen Abrechnung: "Reseller können unsere X-OD-Plattform whitelabeln und all die damit verbundenen Services unter eigenem Brand anbieten. Damit ermöglichen wir mittelständischen Partnern einen einfachen Einstieg ins MSP-Geschäft", meint der Zentraleuropa-Chef von Exclusive Networks.

Ein in Deutschland noch relativ unbekannter "born in the cloud"-Distributor ist Pax8. Dieser trat erst 2021 in den europäischen Markt ein - durch die Übernahme des niederländischen Distributors Resello. Dabei existiert die "cloud-native" Pax8-Plattform bereits seit 2012 und wird von mehr als 20.000 Partner weltweit genutzt. "Wir decken die wichtigsten Cloud-Bereiche damit ab: Communications, Continuity, Infrastructure, Network, Operations, Productivity und Security", betonte Géraldine Fricke, Team Lead DACH bei Pax8, auf dem c.m.c.-Kongress Anfang Juni in München.

Und der Pax-8-Cloud-Marktplatz ist wirklich gut bestückt: "Insgesamt bieten wir unsere europäischen Resellern Cloud-Dienste von 27 verschiedenen Vendoren an, global sind es sogar 75", so Fricke im Gespräch mit ChannelPartner. Zu den meistnachgefragten Lösungen zählen dabei Microsoft 365 und Azure, die Backup- & Recovery-Dienste von Acronis, sowie Security-Services von Sentinel One und Proofpoint.

Selbstverständlich ist auch Pax8 in der Lage, die von Kunden genutzten Dienste ihnen monatlich - über die Reseller - in Rechnung zu stellen. Nun plant der "born in the cloud"-Distributor seine Dienste zu erweitern, in Kürze sollen dort alle Microsoft Dynamics-Services aus der Cloud zur Verfügung stehen. "Dafür werden wir ein dezidiertes Dynamics-Spezialisten-Team abstellen, um unseren Partnern von der Pre Sales Beratung bis hin zur Implementierung Services bei Kunden helfend zur Seite zu stehen", betont die Pax8-Managerin.

Abgerundet wird dieses Angebot für Reseller durch eine Pax8-eigene Akademie, sowie strategisches Consulting und Coaching, Managed Support Services und Produktberatungen durch die Solution Engineers von Pax8i.

Rechtsseminare zur Vertragsgestaltung

Ebertlang offeriert Cloud-Lösungen schon seit sieben Jahren -damals allerdings nicht auf einer eigens dazu extra geschaffenen Plattform sondern "nur" in dem allgemeinen Partnerportal. Mittlerweile gibt es zwar den Bereich "EL Cloud Services" auf der Website des Distributors, allerdings finden sich dort nur zwei Produkte - das Cloud-basierte Mailarchiv von MailStore und der Wasabi-Cloudspeicher, die beide unter dem "EL"-Brand (EbertLang) vermarktet werden.

In Kooperation mit den weiteren 20 im allgemeinen Partnerportal gelisteten Herstellern sollen schon bald weitere "EL"-Cloud-Services an den Start gehen - in den Segmenten IT-Security, Managed Services und Infrastruktur-Software - wie Ebertlang-Vertriebsleiter Marc Fischer ChannelPartner gegenüber versichert.

Seiner Ansicht nach sind die EL-Angebote für Reseller einfach zu bedienen und bergen viel Potential zur Automatisierung. Die Grundlage dafür hat der Distributor laut Fischer bereits geschaffen: "Schon seit vielen Jahren bieten wir unseren Partnern ein ausgeklügeltes Lizenzmanagement mit Renewal-Verfolgung. Zudem ermöglichen wir unseren Kunden, den kompletten Bestellprozess zu automatisieren, indem wir einen API-Zugriff auf unser Partnerportal bereitstellen."

Und Ebertlang möchte seine Reseller für das Managed Services-Geschäft fit machen: "Im Rahmen unserer Praxisworkshops gewährt ein erfahrener Managed Services Provider greifbare Einblicke in die Kalkulation, Lösungsauswahl und Transformation beim Anbieten von Managed Services", so Fischer weiter. Das Thema Vertragsgestaltung behandelt der Distributor gemeinsam mit zwei Fachanwälten in einem gesonderten Rechts-Seminar. Im Anschluss daran erhalten Reseller umfangreich Unterlagen zur Erstellen von Managed-Service-Verträgen, die sie nur noch anpassen müssen, um sie sofort?einsetzen zu können.

Auch Brainworks unterstützt Reseller beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung von Managed Services. Hier arbeitet der Distributor vor allem mit Ionos zusammen. "Unser Team beschäftigt sich intensiv mit MSP-fähigen IT-Lösungen und bewertet diese nach Kriterien wie Mandantenfähigkeit, Lizenzierung, Abrechnungsmodell und Standort der Infrastruktur oder des Rechenzentrums", so beschreibt Derk Steffens, Managing Director bei Brainwors, sein Engagement für angehende und etablierte MSPs. In der nächsten Zukunft möchte er sich diesbezüglich stärker dem Thema Cyber Security widmen.

Reseller offerieren eigene Zusatz-Services im Cloud-Marktplatz des Distributors

Die "Frühstarter" unter den Distributoren im Cloud- und Managed Services Business decken heute naturgemäß ein größeres Portfolio ab als die Spezialisten, die später dazukamen. Also hat beispielsweise über 100 Anbieter im eigenen Cloud-Marktplatz gelistet: "Das geht von A wie Adobe oder AvePoint über Datto und Microsoft bis hin zu Sophos", zählt Mike Rakowski, Manager Direcor Service bei Also Deutschland, auf. Von den Resellern gut nachgefragt im ACMP (Also Cloud Marketplace) sind laut dem Manager ferner die Lösungen von Microsoft, Eset und Docusign.

Mit den im Cloud-Marktplatz von Also befindlichen Lösungen lassen sich im Prinzip alle Aspekte aus dem Arbeitsalltag eines Nutzers abbilden und lizenzieren, zum Beispiel Access Management, Identity und Endpoint Protection, Backup und Recovery sowie Device und Lifecycle Management. "Wir können aber auch Hardware, vom PC bis zu Servern, über unseren ACMP als Bestandteil des as-a-Service-Modell anbieten. Außerdem können unsere Channel-Partner dort ihre eigenen Services hinzufügen und abrechnen", so Rakowski weiter. Aus ACMP heraus lässt sich auch Hardware vermieten und deren Nutzung monatlich abrechnen.

Und Also ruht sich keinesfalls auf den Erfolgen aus: Derzeit arbeitet der Broadliner daran, seinen Resellern weitere Telekommunikationslösungen bereit zu stellen, um Teams-Telefonie in die Office-Umgebung der Kunden zu integrieren. Weitere Services für die Reseller sollen auch schon bald dazukommen. Mit der "Partner 2 Partner Motion"-Initiative möchte der Broadliner das Geschäft zwischen den Partnern vereinfachen: "In dem heute so komplexen Geschäftsumfeld kann ein einzelner Partner nicht mehr alles aus einer Hand anbieten. Partner können aber ihr Kerngeschäft und ihre USPs über unseren Marktplatz zukünftig auch anderen Partnern anbieten, die diese dann vermarkten. Hierzu sind wir schon mit den ersten Partnern im Gespräch", erläutert Rakowski seine Erweiterungspläne für den ACMP.

Der Primus inter pares

Vom Ingram Micro Cloud Marketplace aus werden weltweit 18 Millionen Seats angesteuert. Das Angebot umfasst Security-Software, IaaS (Infrastructure as a Service), Business-Applikationen, UCC (Unified Communications & Collaboration), Backup- & Restore-Systeme, Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz sowie Managed Services. Insgesamt finden sich bei Ingram Micro 210 unterschiedliche Cloud-Angebote, so viele, wie in keinem anderen Marktplatz eines Distributors.

Darüber hinaus unterstützt Ingram seine Wiederkäufer mit Professional und Managed Services im IaaS-Umfeld und im Bereich Cyber-Security. Darunter fallen auch Dienstleistungen wie etwa die Erstellung eine PoC ("Proof of Concept") oder die Migration der bestehenden On-premises-Anwendungen in die Cloud.

Ingram Micro ist ebenfalls dabei, das eigene Cloud-Angebot zu verbessern: "Derzeit arbeiten wir gerade daran, unser etabliertes Geschäftsmodell in ein digitales Plattformmodell zu überführen - mit einem Leistungsversprechen, das weit über unsere derzeitigen Möglichkeiten hinausgeht. Dies wird es uns unter anderem ermöglichen, schneller als bisher neue Cloud Lösungen auf unseren Marktplatz zu bringen", meint Atila Kaplan, Director Cloud, Security & Software bei Ingram Micro.

Da darf das Weiterbildungsangebot für die Reseller nicht zu klein ausfallen. Hier bietet Ingram Micro einige durchaus anspruchsvolle Vertriebs- und Technik-Schulungen an, etwa das "Accelerated Development Programm für den Public Sector AWS oder "Azure Accelerate", ein Traningsangebot für angehende Microsoft-Cloud-Partner. "So können sich Reseller einfacher als bisher zu Managed Service Providern transformieren und dementsprechend positionieren", glaubt Kaplan. Die die Ingram Micro-eigenen "White Label Professional Services" sollen Wiederverkäufer nicht nur in konkreten Projekten unterstützen, sondern ihnen nach dem "Learning on the job"-Prinzip helfen, schneller als Managed Service Provider Fuß zu fassen.

Zwischenbilanz nach zehn Jahren

Bei ArrowSphere, dem "Early Adopter" unter den Cloud-Marktplätzen der Distributoren, hat sich in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls viel getan. Mittlerweile bietet Arrows ihren Marktplatz in 36 Ländern an, derzeit sind dort Cloud-Lösungen 61 unterschiedlicher Hersteller gelistet. Der Schwerpunkt liegt dort - nicht wirklich überraschend - bei Cyber-Security. "Hier besteht noch viel Potenzial für unsere Partner und Hersteller", meint auch Bernd Sellmayr, seines Zeichens Manager Service Provider Sales bei Arrow.

Die Hauptaufgabe des Distributors besteht derzeit in der Anpassung der Lizenzprogramme und Bezugswege der vormals nur on-premises erhältliche Anwendungen and die Anforderungen in der Cloud. "Bei den Änderungen im Microsoft NCE-Umfeld ("New Commercer Experience") im März 2022 waren wir als erster Distributor in der Lage, die neue Lizenzvereinbarung in unserem Cloud-Marktplatz abzubilden", erinnert sich Sellmayr.

Zu einem der meistgefragten Managed Services bei ArrowSphere zählt derzeit "Arrow Xpand" - ein Service, der Reseller bei Wissens- oder Ressourcen-Mängeln im Citrix ADC-Umfeld unterstützt. "Unser Managed Backup Service für Microsoft 365 ist auch einer unserer aktuellen Bestseller", berichtet der Arrow-Manager Sellmayr. Kein Wunder, damit können die bei dem VAD unter Vertrag stehenden Reseller sofort mit ihren Backup-Services loslegen und dieses Angebot leicht um eigene Zusatzdienste ergänzen.

"Damit sind unsere Wiederverkäufer in der Lage, ihre Kundenbindung und ihre Alleinstellungsmerkmale erhöhen und sie profitieren dabei von einem monatlich fest definierten Preis mit unbegrenztem Speicherplatz", argumentiert Sellmayr. So können Reseller eigene Anwendungen beispielsweise an den white-gelabelten Arrow-Webshop "MyCloud Portal" einfach per API anbinden. Dieses Portal ist dann in die Website des Resellers integriert und es lassen sich dort auch Angebote anderer Cloud-Marktplätze als ArrowSphere unterbringen.

Mehr zu Distribution lesen Sie bitte hier:

Arrow mit Supermicro

Tech Data DACH unter neuer Führung

AWS ehrt Ingram Micro

Also-Deutschland-Chef geht

Exclusive Networks mit ExtraHop

Icos übernimmt Brainworks

Ebertlang auf Expansionskurs

Pax8 auf dem c.m.c.-Kongress