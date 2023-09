Warum sollten MSPs erwägen, sich einem Cloud-Marktplatz wie Pax8 anzuschließen?

Géraldine Fricke: Cloud-Marktplätze sind in den letzten Jahren in Europa immer beliebter geworden. Dies ist zum Teil eine direkte Folge der zunehmenden Akzeptanz der Cloud-Technologie.

Speziell in der DACH-Region wird der Umsatz im Public-Cloud-Markt laut Statista bis 2023 voraussichtlich über 21 Milliarden Dollar (USD) erreichen, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 11,40 Prozent bis 2027.

Warum wollen Unternehmen IT-Dienste zunehmend über diese Cloud-Marktplätze beziehen?

Géraldine Fricke: Immer mehr Endnutzer entscheiden sich für ein abonnementbasiertes Modell für ihre Lösungen, um die Effizienz zu steigern, Risiken zu verringern und sich stärker auf das Geschäftswachstum zu konzentrieren. Und genau hier können sich Cloud-Marktplätze von anderen abheben.

Der abonnementbasierte Ansatz hat einen bemerkenswerten Popularitätsanstieg erlebt. Eine kürzlich von Zuora durchgeführte Studie zeigt ein erstaunliches Wachstum von 437 % bei den Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft über fast ein Jahrzehnt.

Dieser Anstieg lässt sich auf die Affinität der Kunden zur Bequemlichkeit und den Wunsch nach neuen Erfahrungen zurückführen, bei denen die Last der Entscheidungsfindung mit jedem Kauf verringert wird.

Da der Marktplatz-Ansatz im B2C-Bereich sehr erfolgreich ist, ist es nur natürlich, dass diese nahtlosen Erfahrungen auch auf den B2B-Markt übertragen werden. Unternehmen erwarten jetzt den gleichen Komfort, und erfolgreiche Cloud-Marktplätze werden bald durch das Niveau der Benutzererfahrung, die sie bieten, bestimmt werden.

Was sind die Vorteile für MSPs, die mit Pax8 in Europa zusammenarbeiten?

Géraldine Fricke: Diejenigen, die Cloud-Marktplätze effektiv für ihre Technologie-Einführung nutzen, werden in der Lage sein, mühelos neue Produkte und Lösungen zu entdecken, wobei der richtige Marktplatz so konzipiert ist, dass er die Bedürfnisse von MSPs jeder Größe erfüllt.

Durch den einfachen Vergleich von Lösungen bietet der Cloud-Marktplatz der Zukunft die nahtlose Erfahrung, nach der sich Partner sehnen, und ermöglicht es ihnen, die perfekte Lösung für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu finden.

Darüber hinaus können Channel-Organisationen dank des rund um die Uhr verfügbaren Account-Managements auf dem Laufenden bleiben und haben einen zuverlässigen Ansprechpartner, um neue Produkte, Services und Wachstumsmöglichkeiten zu besprechen.





Die Vorteile beschränken sich nicht auf die Bequemlichkeit. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld sollten Cloud-Marktplätze nicht nur in der Lage sein, den Partnern Kosteneinsparungen zu ermöglichen, sondern auch einen zusätzlichen Nutzen zu bieten, wie z. B. Produktschulungen zur Erweiterung des Fachwissens oder Networking-Veranstaltungen, die es den Partnern ermöglichen, ihren Branchenhorizont zu erweitern.

Von hier aus können die Partner ihr zusätzliches Wissen nutzen, um ihre Endkunden zu schulen und so mehr Möglichkeiten zu schaffen, neue Kunden zu gewinnen und ihr Geschäft auszubauen.

Welche Herausforderungen adressiert Pax8?

Géraldine Fricke: Eine große Herausforderung, mit der viele MSP häufig konfrontiert sind, ist der Beschaffungsprozess. Eine nahtlose Abrechnung ist eine Priorität für MSPs, da sie die Effizienz steigert und das Geschäftswachstum erleichtert.

Der heutige Cloud-Marktplatz muss in der Lage sein, diesen "Schmerzpunkt" zu beheben, indem er engagierte Kundenbetreuer bereitstellt, die als zentrale Anlaufstelle für Abrechnung und Support dienen.

Dies gewährleistet einen rationalisierten Beschaffungsprozess für Partner, der ihnen die Flexibilität gibt, Dienste einfach hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sich ihre Geschäftsanforderungen ändern. Durch diesen zusätzlichen Vorteil können MSPs ihre Abläufe optimieren und sich auf ihre anderen Hauptziele konzentrieren.

Wie schnell entwickelt sich die Technologie auf den Cloud-Marktplätzen und wird sie ihren Betrieb verändern?

Géraldine Fricke: Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud Computing wird sich die Branche weiter erneuern und entwickeln. Es gibt eine Reihe von zu erwartenden Verbesserungen, aber einige Schlüsselbereiche werden wahrscheinlich in die verbesserte Integration mit anderen Geschäftssystemen, ausgefeiltere Analyse- und Berichtsfunktionen und eine stärkere Automatisierung von Beschaffungs- und Verwaltungsprozessen fallen.

Während das Wachstum der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich auch zur Rationalisierung der Abläufe beitragen wird, ist der Aufbau starker Beziehungen von Mensch zu Mensch für die Zukunft der Cloud-Marktplätze entscheidend.

Wenn sie in der Lage sind, den MSP einen Mehrwert zu bieten, z. B. durch die Bereitstellung von Networking-Möglichkeiten oder Masterclasses zur Weiterbildung, können Distributoren zu einem integralen Bestandteil ihrer Partner werden und ihnen helfen, ihr Geschäft in einer hart umkämpften Welt auszubauen.

Wie will sich Pax8 in den nächsten Jahren positionieren?

Géraldine Fricke: ISG-Forschungen haben ergeben, dass die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten in Deutschland so schnell wächst, dass sie bis 2025 mehr als die Hälfte der Rechenzentrumskapazität ausmachen wird.

Für eine Reihe von deutschen Unternehmen ist die Cloud eindeutig die Lösung. In dem Maße, in dem Unternehmen Cloud-basiertes Computing annehmen, werden der Komfort, die Kosteneffizienz und die Flexibilität von Cloud-Marktplätzen für MSPs noch attraktiver.

Cloud-Marktplätze werden zu einem immer wichtigeren Teil des Cloud-Computing-Ökosystems und könnten schließlich zum Branchenstandard für die Beschaffung und Verwaltung von Cloud-Diensten werden.

Was bedeutet diese Entwicklung für IT-Dienstleister und MSPs?

Géraldine Fricke: Vertriebshändler müssen sich auf Veränderungen einstellen und neue und innovative Wege finden, um den sich entwickelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Da die traditionelle Methode des Einkaufs von Produkten und Dienstleistungen nicht mehr zeitgemäß ist, ist die Einführung von konsolidierten Rechnungen und speziellen Kundenbetreuern nur der Anfang.

Insgesamt muss der Vertriebskanal danach streben, Grenzen zu überschreiten und seinen Partnern und Kunden einen maximalen Wert zu bieten, um einen langfristigen Geschäftserfolg zu erzielen.

Die besten Marktplätze werden jedoch von der Gemeinschaft getragen. Es müssen Räume geschaffen werden, in denen Partner und Marktplätze Ideen austauschen und voneinander lernen können. Nur dann kann der Vertriebskanal wirklich die Nase vorn haben und den Erfolg seiner Partner in einer sich ständig weiterentwickelnden IT-Landschaft sicherstellen.