Der Wandel hin zu digitalen Arbeitsplätzen, strenge Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien sowie Innovations- und Automatisierungsdruck stellen Unternehmen und ihre IT-Dienstleister im Bereich der Geschäftskommunikation vor große Herausforderungen. Um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben, müssen globale Systemintegratoren (GSIs) und Managed Security Service Provider (MS(S)Ps) Enterprise-Anwendungen wie SAP, ServiceNow, Oracle und Microsoft kontinuierlich optimieren. Dazu gehört auch die Integration von Cloud Messaging Services. Hier setzt Retarus, globaler Anbieter für die Modernisierung und Absicherung digitaler Kommunikation, mit seinen flexiblen Cloud-Produkten an.

Komplementäre Portfolio-Ergänzung für Channel-Partner

Das Retarus-Produktportfolio umfasst Cloud Fax, SMS, Transactional Email, Email Security, Cloud EDI, E-Invoicing und Intelligent Document Processing. Die Retarus-Produkte werden regelmäßig von führenden Analysten wie Gartner, Forrester und IDC gelistet. Sie bieten Partnern vielfältige Möglichkeiten, ihr Angebot in ihren Kernkompetenzen wie Enterprise Applications (SAP, Microsoft, Salesforce etc.), Digital Workplace, Cybersecurity sowie Prozessautomatisierung zu ergänzen und damit Mehrwerte für die Neukundengewinnung oder für Cross- und Up-Selling bei Bestandskunden zu schaffen. Zudem ergänzen sie das Partnerportfolio mit attraktiven Margen. Je nach Kundensituation, Bedarf oder Geschäftsmodell können Partner die Retarus-Produkte als Reseller vertreiben, als Teil ihres eigenen Solution Blueprints integrieren oder mit eigenen Managed Services aufwerten.

Unkomplizierte Integration in hybride IT-Landschaften

Das umfassende Cloud-Messaging-Portfolio nutzt offene Standards, zertifizierte Konnektoren und APIs, die sich nahtlos in unterschiedliche Prozesslandschaften oder Geschäftsanwendungen von SAP, Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Oracle und vielen weiteren Herstellern integrieren lassen. Während der gesamten Implementierungsphase stehen die Retarus-Experten Partnern und Kunden mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Messaging-Bereich beratend zur Seite.

Rundum-Service und höchster Datenschutz

Retarus bietet einen umfassenden 24/7-Support entlang der gesamten Customer Journey. Darüber hinaus bietet Retarus maßgeschneiderte Service Level Agreements (SLA), die den jeweiligen Anforderungen an Leistungsumfang und Reaktionszeiten entsprechen. Die Produkte von Retarus erfüllen zudem strengste Branchen- und Compliance-Anforderungen. Alle Daten werden DSGVO-konform ohne Hyperscaler in revisionssicheren, hochverfügbaren und redundanten Rechenzentren in Europa verarbeitet. Mit weltweit vertretenen Niederlassungen ist Retarus in der Lage, Unternehmen die Datenverarbeitung nach jeweils national geltenden Vorschriften vertraglich zuzusichern. Darüber hinaus ist Retarus nach ISO 27001, SOC1, SOC2, ENS, PCI-DSS, HIPAA und TISAX zertifiziert.

