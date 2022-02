Diese neu geschaffene Channel-Mannschaft bei Dell Technologies soll Partner beim Einsatz und beim Vertrieb des neuen APEX-Portfolios unterstützen - mit dem Ziel, das Geschäft mit bestehenden Cloud Service Providern (CSP) zu stärken und Resellern den Einstieg ins aaS-Geschäft (as a Service) zu erleichtern.

Vorangetrieben hat den Aufbau des CSP-Teams hierzulande Robert Laurim, Vice President & General Manager Channel bei Dell Technologies Deutschland. Die neue deutsche CSPChannel-Mannschaft setzt sich aus erfahrenen Partner Account-Managern und Systems Engineers zusammen, geleitet wird sie von Sebastian Kirschtowski, der als Senior Manager Channel Sales auch weiterhin dem Channel New Business-Team bei Dell Deutschland vorsteht.

Auf Europa-Ebene hat Dell bereits 2021 ein ähnliches Team unter der Verantwortung von Jürgen Domnik, EMEA Cloud Service Provider Sales Lead, aufgebaut. Es koordiniert die Aktivitäten in den einzelnen Ländern, um das CSP-Business europaweit zu vereinheitlichen. Zugleich soll das EMEA-Gremium lokale Teams unterstützen, etwa bei der Betreuung überregional aufgestellter Partner.

Kleine Änderungen am Partnerprogramm

Parallel zum Start der CSP-Teams in Deutschland und in Europa hat Dell sein Partnerprogramm basierend auf dem Feedback seiner Partner leicht modifiziert - mit der Absicht, den Vertrieb der Cloud-Lösungen aus dem APEX-Portfolio zu vereinfachen und attraktiver zu gestalten. So hat der Anbieter die Incentives im Partnerprogramm-Track erweitert, damit Cloud Service Provider höhere Rabatte erhalten können.

Zudem hat Dell die Umsatz-, Trainings- und Zertifizierungsvoraussetzungen für Gold-, Platin- und Titanium-Partner in allen Produktsegmenten vereinheitlicht. So können künftig Umsätze der Reseller aus verschiedenen Bereichen zusammengefasst und entsprechend honoriert werden. Dadurch erhalten alle Vertriebspartner konsistente Konditionen und Incentives, unabhängig davon, welche Geschäftsmodelle sie verfolgen und auf welche Art sie ihre Lösungen verkaufen.

Dells Channel-Chef Robert Laurim ist der festen Überzeugung, dass das neue Channel-Team Partner im Cloud-Umfeld sehr individuell unterstützen wird: "Mit unserem breiten APEX-Portfolio bieten wir Partnern vielfältige Möglichkeiten, vom Wachstum im Cloud-Markt zu profitieren." Sebastian Kirschtowski, Chef des neuen CSP-Channel-Teams bei Dell, wird noch etwas konkreter: "Wir können unsere Partner in allen Phasen dieses zukunftsträchtigen Geschäfts begleiten - ob sie nun neu in den Markt einsteigen, ihr Service-Portfolio erweitern oder sogar eigene Services anbieten wollen." Seine Vision ist es, dass Kunden bei Begriffen wie "Cloud" und "as a Service" künftig nicht automatisch nur an die großen Hyperscaler denken, sondern diese Technologien und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen auch mit Dell APEX und dessen Channel verknüpfen.

