Welche Telefonanlage passt zu welchem Kunden? Dieser Frage geht der Bohmter TK-Grossist Michael Telecom auf seiner Roadshow unter dem Motto "Cloud vs. PBX on Premise - Der Live-Härtetest" nach.

Der Workshop-Tag gliedert sich dabei in die zwei Themenblöcke "Endgeräte, Router und Headsets mit Kommunikationsanbietern aus der Cloud" und "Endgeräte, Router und Headsets mit TK-Anlagen-Herstellern". Ergänzend zu den Workshops sollen auch weiterführende Schulungen zum Thema angeboten werden.

Wie kann man mit Telefonanlagen Geld verdienen?

Der Distributor will mit seiner Roadshow alle technischen Möglichkeiten der modernen und zeitgemäßen Kommunikation präsentieren und dabei "nicht bloß an der Oberfläche kratzen", sondern bis tief ins Detail konfigurieren. Die Referenten wollen dabei die Fragen "Was ist alles möglich?", "Wer liefert Support?", "Was kostet das?", "Wie werden die Endgeräte provisioniert?", "Wie wird das konfiguriert?" und vor allem "Wie kann ich damit Geld verdienen?" beantworten.

Erstmals können auch Reseller zu Roadshow anmelden, die noch nicht zum Kundenstamm von Michael Telecom gehören. "Wir sind uns sicher, mit dem Thema der diesjährigen Roadshow einen Nerv der Fachhandelsschaft zu treffen und wollen daher auch Nicht-Kunden die Möglichkeit bieten, von unseren Workshops zu profitieren", erklärt Oliver Hemann, Mitglied der Geschäftsleitung & Prokurist bei Michael Telecom. Zudem öffnet der Distributor die Veranstaltung auch für Endkunden der Fachhändler: "Unsere Fachhändler können also den Systemadministrator oder den IT-Verantwortlichen ihres Kunden zu den Workshops mitbringen, wodurch sich ganz neue Betreuungsdienstleistungen ergeben", erkäutert Hemann das Konzept.

Die Termine finden entweder im Mai und Juni oder im September 2019 statt. Jede Station wird vor und nach der Sommerpause einmal angefahren:

• 07.05. in 49163 Bohmte/Hunteburg

• 09.05. in 22850 Norderstedt

• 14.05. in 16348 Wandlitz

• 16.05. in 06796 Sandersdorf-Brehna

• 21.05. in 85077 Manching

• 23.05. in 71229 Leonberg

• 04.06. in 65549 Limburg a.d. Lahn

• 06.06. in 40880 Ratingen

Sommerpause

• 03.09. in 49163 Bohmte/Hunteburg

• 05.09. in 22850 Norderstedt

• 10.09. in 16348 Wandlitz

• 12.09. in 06796 Sandersdorf-Brehna

• 17.09. in 85077 Manching

• 19.09. in 71229 Leonberg

• 24.09. in 65549 Limburg a.d. Lahn

• 26.09. in 40880 Ratingen

Weitere Informationen und die Anmeldemaske gibt es unter https://www.michael-telecom.de/roadshow-2019.