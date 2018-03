Vor etwas über zwei Jahren hat Hewlett Packard Enterprise (HPE) den Business-Marktplatz Cloud28+ gestartet. In diesem digitalen Katalog werden mehrere Hundert Cloud-Dienste vorgestellt, so dass Cloud-Interessenten leicht einen für ihre Bedürfnisse passenden Provider finden können. Auf der CloudFest-Veranstaltung im Europa Park in Rust kündigte HPE nun eine Erweiterung der Plattform an. So sollen Partner in Zukunft die Möglichkeit erhalten, eigene Spotlight-Pages auf Cloud28+ zu erstellen, um dort ihre eigenen Lösungen besser zu vermarkten.

Auf den Seiten können sie laut HPE Apps, Services und Inhalte vorstellen. Dazu erhalten sie die Möglichkeit, ihre eigenen Brand und ihre "visuelle Identität" einzubinden. Zum Aufbau der Spotlight-Seiten will HPE seinen Channel-Partnern Module und Widgets anbieten, die in einem Abo-Modell abgerechnet werden.

HPE kündigte außerdem an, die Cloud28+Plattform "bald" um neue Funktionen erweitern zu wollen. Insbesondere plant das Unternehmen, die bereitgestellten Management-Werkzeuge zu verbessern, für intuitivere Suchfunktionen zu sorgen sowie personalisierte Analysemöglichkeiten und eine Integration in soziale Medien zu bieten. Wann es soweit sein wird, wurde aber nicht genannt.

"Bei Hewlett Packard Enterprise stehen die Partner an erster Stelle", kommentierte Xavier Poisson, Vice President, Service Providers and Cloud28+ Worldwide bei HPE. Cloud28+ habe sich immer darauf konzentriert, ein breites und kollaboratives Ökosystem anzubieten. "Das erweitern wir jetzt auf unsere Partner", so Poisson.

