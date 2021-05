Die Bücker IT-Security GmbH in Hille (Ostwestfalen) bietet Unternehmen Services und Lösungen für die Absicherung ihrer IT-Umgebung an. Das Portfolio umfasst unter anderem Lösungen für die Absicherung von Endpoints, für die Verschlüsselung und Netzwerkzugangskontrolle (NAC), Intrusion Prevention und E-Mail-Security. Hinzu kommen Analysen und Beratungsleistungen rund um das Thema IT-Sicherheit. Passende Lösungen entwickeln die Fachleute von Bücker IT-Security in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern aus der IT-Branche. Im Bereich E-Mail-Security und Cyber Resilience ist das auch Mimecast.

Bücker IT-Security übernimmt nach einer Entscheidung dann auch Implementierung in einer Testumgebung sowie das endgültige Roll-out in der Produktivumgebung. Auch ein finales "Fine-Tuning" und die regelmäßige Betreuung gehören zum Angebotsspektrum des Unternehmens. Einen Schwerpunkt des Geschäfts bildet zudem die Unterstützung beim Betrieb von IT-Security-Lösungen im Rahmen von Managed Services.

Die Absicherung von E-Mails und der entsprechenden Gateways ist dabei eines der zentralen Themen. Hier bekam Bücker IT-Security Anfang 2019 ein Problem. Das Unternehmen, mit dem der IT-Dienstleister auf diesem Gebiet zusammenarbeitete, zog sich aus diesem Segment zurück. Daher benötigte Bücker IT dringend eine Alternative - zum einen, um den Kunden eine E-Mail-Security-Lösung anbieten zu können, zum anderen, weil man auch selbst das E-Mail-Security-Gateway des Anbieters einsetzte.

Warum die Wahl auf Mimecast fiel

Bei der Suche nach einer anderen Lösung im Bereich E-Mail Gateway- und Security prüfte Bücker IT die Angebote mehrerer Hersteller. Letztlich fiel jedoch die Wahl auf Mimecast. "Wir benötigten nicht nur einen Ersatz für das Produkt, das vom Hersteller nicht mehr unterstützt wurde, sondern wir wollten uns außerdem besser im Bereich Cyber Resilience positionieren", erläutert Michael Tegtmeier als verantwortlicher Business Developer bei Bücker IT-Security.

Diese Anforderung erfüllt Mimecast mit seinem Lösungsportfolio und der E-Mail Security 3.0 Strategie. Sie beschränkt sich nicht darauf, E-Mail-Sicherheit am Perimeter durch ein E-Mail-Gateway zu gewährleisten, sondern sieht einen mehrstufigen Ansatz vor. Er umfasst neben Funktionen für den Schutz von E-Mails auch Möglichkeiten, mach einem Cyber-Angriff E-Mail-Postfächer, Kontaktdaten und Kalendereinträge aus einem Cloud-Archiv wiederherzustellen. Außerdem haben Nutzer mit Mimecast Mailbox Continuity die Möglichkeit, bei einem Ausfall von Mail-Servern weiterhin auf aktuelle und archivierte Nachrichten und Attachments zuzugreifen. Diese Informationen werden in der deutschen Mimecast-Cloud vorgehalten.

Cloud-Ansatz spricht für Mimecast

Für Bücker IT war der cloudbasierte Ansatz von Mimecast ein wesentlicher Grund, um die Lösungen des Unternehmens in das Lösungsportfolio aufzunehmen. Dies umso mehr, als laut Vertriebsleiter Heiko Schimler immer mehr Kunden von Bücker IT-Security Cloud-Services nutzen. "Die Lösung von Mimecast spricht Kunden aus allen Branchen und jeder Größe an, die den Fokus auf die Cloud, auf Archivierungsfunktionen und eine hohe Verfügbarkeit ihrer E-Mail-Umgebung legen", so der Vertriebsleiter von Bücker IT.

Die Nutzer, aber auch Bücker IT selber, profitieren zudem von weiteren Eigenschaften der Lösung von Mimecast. Dazu gehört die große Zahl offener Programmierschnittstellen. Über die APIs lässt sich E-Mail Security 3.0 an andere beziehungsweise bereits vorhandene IT-Security-Lösungen anbinden. Investitionen in solche Systeme gehen somit nicht verloren. Für Systemhäuser wie Bücker IT wiederum haben offene APIs den Vorteil, dass sie ihren Kunden Komplettpakete im Bereich IT-Security anbieten können, die Lösungen unterschiedlicher Hersteller miteinander kombinieren, etwa E-Mail-Security mit Network Security und einer Lösung für Intrusion Protection.

Welche Unterstützung Mimecast bietet

Für Mimecast sprachen aus Sicht des IT-Security-Spezialisten allerdings nicht nur technische Faktoren. "Positiv aus unserer Sicht sind außerdem die marktfähigen Preise, die Mimecast für seine Lösungen veranschlagt", sagt Vertriebsleiter Schimler. Bei vergleichbaren Angeboten anderer Hersteller erwies sich die Preisgestaltung dagegen als hohe Hürde.

Außerdem lobt er das gute "Onboarding" und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das gilt sowohl für die Kooperation der Technikspezialisten von Bücker mit ihren Kollegen bei Mimecast als auch die Mitarbeiter im Vertrieb. So unterstützt der Hersteller Bücker IT aktiv dabei, neue Kunden zu gewinnen, etwa durch die Zusammenarbeit vor Ort bei Anwendern, sowie mithilfe von Webinaren und Hilfe bei der Lead-Generierung.

"Wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Kollegen bei Mimecast zusammen. Es hat sich geradezu ein familiäres Miteinander entwickelt", berichtet Schimler. Der gute Support in der Phase, in der Kunden die Lösung von Mimecast testeten, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Bücker IT mehrere Projekte gewinnen konnte. Ein vergleichbares Engagement seitens des Anbieters ist nach den Erfahrungswerten von Bücker IT-Security nicht allzu oft anzutreffen.

Geringer Aufwand bei Implementierung und Betrieb

Auch die Kunden von Bücker IT sind mit der E-Mail-Security-Lösung von Mimecast zufrieden. Laut Heiko Schimler schätzen sie vor allem die einfache Implementierung und den geringen Aufwand beim Betrieb der Lösung. "Es handelt sich um die erste Security-Lösung, die sich schnell und im vorgegebenen Zeitrahmen implementieren ließ", so die Aussage eines Kunden von Bücker IT. Einen großen Anteil an der reibungslosen Implementierung haben spezielle Teams von Mimecast. Sie arbeiten eng mit den Technikspezialisten der Partner zusammen.

Doch auch dem Endkunden-Support des Anbieters geben die Nutzer durchweg die Note "sehr gut". Allerdings sind Nutzer von Mimecast-Lösungen nach den Erfahrungen von Bücker IT nur selten gezwungen, auf die technische Unterstützung des Herstellers und des Systemhauses zurückzugreifen: "Wir verzeichnen nur eine geringe Zahl von Support-Tickets", so Michael Tegtmeier. Die Kunden sind also zufrieden und die Support-Mitarbeiter von Bücker IT können sich auf andere Aufgaben konzentrieren.

Vor diesem Hintergrund fällt das Resümee des Vertriebsleiters und Business Developers von Bücker IT positiv aus: "Mimecast hat uns bei Bücker IT-Security mit seinem ganzheitlichen Ansatz in allen Belangen überzeugt, und zur selben Einschätzung kommen auch unsere Kunden."

