Die Münchener Cloudflight GmbH gibt die Neubesetzung ihrer Unternehmensführung zum 1. Oktober 2021 bekannt. Dr. Roger E. Kehl fungiert als neuer CEO zusammen mit dem ebenfalls neu berufenen CFO Christoph Oberhaus und Geschäftsführer Jörn Petereit als COO. Die neue Geschäftsführung soll den eingeleiteten Wachstumskurs von Cloudflight als Experte für Individualsoftware, Cloud Native und Künstliche Intelligenz weiter vorantreiben. Auch strategische Akquisitionen stehen auf der Agenda.

Verstärkung für Jörn Petereit

Jörn Petereit, ist seit 2020 COO bei Cloudflight und gilt als ausgewiesener Transformations- und Technologieexperte der digitalen Transformation. Vor Cloudflight verantwortete er als Vice President IoT/M2M Digitalisierungsprojekte bei DB Systel und war in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei Unternehmen wie QSC oder DXC Technology tätig. Zudem ist Petereit Vorstandsmitglied im Bitkom.

„Wir freuen uns über die Verstärkung des Executive Teams um zwei erfahrene und erfolgreiche neue Kollegen“, erklärt Managing Director und COO Jörn Petereit. „Beide werden zusätzliche Kompetenz ins Unternehmen und Team bringen, um Cloudflight beim bisherigen Wachstumskurs zu unterstützen.“

Erfahrener Ökonom Oberhaus steuert die Finanzen

Als neuer CFO konnte Christoph Oberhaus für den Bereich Finanzen gewonnen werden. Der diplomierte Finanzexperte mit jahrelanger Erfahrung in Portfoliounternehmen im Private-Equity-Umfeld und arbeitete für renommierte Unternehmensberatungen sowie in diversen Führungsrollen bei KarstadtQuelle oder Media-Saturn.

Roger E. Kehl prädestiniert als CEO

Der erfahrene Branchenkenner Kehl war zuletzt als Head of Manufacturing Mitglied des Executive Management Boards CE beim IT-Dienstleister Atos. Erfahrungen als globaler CIO bei der Festo sowie in weiteren unterschiedlichen Führungsfunktionen bei einigen international tätigen Unternehmen kamen hinzu. Seine Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Industrie 4.0 und IoT wurde 2016 von CIO und Computerwoche als „CIO des Jahres“ gewürdigt.

„Cloudflight hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und ich freue mich darauf, den zukünftigen Kurs des Unternehmens aktiv mitzugestalten“, erklärt Dr. Roger E. Kehl zu seiner neuen Aufgabe.