Die Club 3D B.V. löst mit dem aktiven Adapter CAC-1630 viele Anschlussprobleme in Konferenz- oder Besprechungsräumen. Am zwei Meter langen HDMI-Stecker, der an den Projektor oder einen Großbildschirm angeschlossen sind, befinden sich am anderen Ende je ein Stecker für den USB Typ C-Anschluss, für HDMI sowie für den Mini DisplayPort 1.2 mit jeweils einem 30 cm kurzem Kabel.

So will Club 3D sicherstellen, dass beim Kundenbesuch oder Besprechungen, für das eigene Notebook oder Tablet auch immer das passende Kabel zum Projektor oder Beamer vorhanden ist. Wenn alle drei Eingänge gleichzeitig verbunden sind, ist die Reihenfolge standardmäßig USB Typ C, danach HDMI und zuletzt Mini DP. Alle Anschlüsse unterstützen eine Display-Auflösung von bis zu 3840x2160 bei 60Hz.

Mit dem mitgelieferten Micro USB auf USB Typ A-Kabel wird der Adapter mit Strom versorgt. Der Club 3D CAC-1630 unterstützt auch die DisplayPort 1.2-Spezifikation mit Auflösungen bis zu 4096x2160 Pixel bei 60Hz und dank Plug-and-Play ist auch keine weitere Software erforderlich. Um HDR darstellen zu können, muss die Quelle DisplayPort 1.4 unterstützen.

Weitere Informationen zu den technischen Daten gibt es unter diesem Link. Der unidirektionale Adapter Club 3D CAC-1630 soll Ende April 2020 auf den Markt kommen. Er wird bei den Club 3D-Distriburoren erhältlich sein - unter anderem bei Systeam, Bluechip, Siewert & Kau, Api, Pilot und anderen, Quelle: ITscope.