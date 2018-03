Provider Cogeco Peer 1 mit Hauptsitz in Vancouver hat Astrid-Mehrtens-Haupt zur neuen Vertriebsdirektorin für EMEA ernannt. Mehrtens-Haupt, die seit 2016 bei den Kanadiern arbeitet, leitet bisher erfolgreich den Channel der Region. Mit ihrem 30-köpfigen Sales-Team mit Büros in Großbritannien, Frankreich und Deutschland soll sie die Präsenz der Marke erhöhen und die Marktdurchdringung vorantreiben.

Ihre Karriere begann die Deutsche, die ein abgeschlossenes Jura-Studium und einen MBA vorweisen kann, in Südafrika, bevor sie 2001 ins englische Oxfordshire zog. In Großbritannien war Mehrtens-Haupt unter anderem für RSA und Mercury tätig, ab 2007 dann in verschiedenen leitenden Positionen für HP Software, später HPE.

"Es freut mich, dass die Geschäftsführung meine Ideen, Projekte und Umsätze im Channel-Geschäft so positiv beurteilt und mir die Vertriebsleitung für EMEA angeboten hat", sagt Astrid Mehrtens-Haupt.

"Sicherlich haben wir für ein bisher in EMEA doch eher unbekanntes Unternehmen durchaus ambitionierte Ziele, aber ich weiß um die Qualität unserer Services und bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Name und unsere Lösungen in den nächsten Jahren auch in EMEA eine bedeutende Rolle spielen werden", ergänzt die Vertriebschefin. (KEW)