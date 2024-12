"Die schnellen fressen die Alten" hat sich wieder einmal bewahrheitet. Diesmal im Markt für Datensicherungssoftware. Veritas, das für die lange Tradition dieses Marktsegments steht, wurde jetzt - wie Anfang des Jahres angekündigt - von Cohesity übernommen. Zumindest in wesentlichen Teilen: Der Käufer gibt sich mit der Veritas-Sparte "Enterprise Data Protection Business" zufrieden.

Der Rest, der die Veritas-Produktreihen Backup Exec, InfoScale und Data Compliance umfasst, wurde zusammen mit rund 1.500 ehemaligen Veritas-Beschäftigten in die eigenständige Firma Arctera (frühere Arbeitsbezeichnung "DataCo.") ausgelagert. Die Führung des Unternehmens hat Lawrence Wong übernommen. Der neue Arctera-CEO war zuvor SVP of Product Management und Chief Strategy Officer bei Veritas.

Auf bereinigter Pro-forma-Basis für das im Juli 2024 endende Geschäftsjahr erzielte das kombinierte Unternehmen einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Dollar, einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 1,5 Milliarden Dollar und eine bereinigte Cash-EBITDA-Marge von 28 Prozent.

Veritas-Partner als wichtiger Asset für Cohesity

Für Cohesity, dass sich noch im Aufbau seines Channel befindet, ebenfalls wichtig sind die Veritas-Partner. Das geht auch aus der Pressemitteilung zum Abschluss der Übernahme hervor: "Mit dem Abschluss dieser Fusion bietet Cohesity die breiteste Workload-Unterstützung und eines der größten Partner-Ökosysteme in der Datensicherungsbranche", teilt das Unternehmen da mit

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der 11-jährigen Geschichte von Cohesity, dessen Mission es ist, die Daten der Welt zu schützen, zu sichern und Einblicke in sie zu gewähren", erklärt Sanjay Poonen, President und CEO von Cohesity. "Durch die Kombination der Scale-Out-Architektur und der starken generativen KI- und Sicherheitsfähigkeiten von Cohesity mit der breiten Workload-Unterstützung und der großen globalen Präsenz von Veritas können unsere Kunden und Partner mehr Wert aus ihren Daten ziehen als je zuvor."

Poonen bekräftigt auch noch einmal, dass man das Versprechen einhalten werde, keinen Kunden zurückzulassen: Die bestehenden Produkte beider Unternehmen sollen auch in den kommenden Jahren unterstützt werden. Sie sollen aber nicht nur "überleben", Cohesity will sie auch auf aktuellem Stand halten: Dazu werde es weiterhin in die Roadmap und die Strategie für alle Produkte investieren und diejenigen weiterentwickeln, die beide Unternehmen in das neue, kombinierte Portfolio einbringen. Dazu gehören neben den bestehenden Cohesity-Produkte und -Services vor allem Veritas NetBackup, Veritas NetBackup Appliances und die Datensicherungsangebote der Reihe Veritas Alta.

"Enorme Vorteile"für Kunden und Partner

Das kombinierte Unternehmen bietet Cloud-basierte und KI-gestützte Datensicherheit und Datenverwaltung und ein umfassendes Portfolio für Datensicherung in Multi-Cloud-Umgebungen. Insbesondere Cohesity profitiert vom Zugang zu den gut etablierten, langjährigen Veritas-Partnern. Die wiederum bekommen Zugriff auf das größere Portfolio. Das Partner-Ökosysteme umfasst nun Cloud-Service-Provider, Security-Anbieter, VARs, Systemintegratoren, MSPs, Technologie-Partner, Vertriebspartner und Hardware-OEMs.

Das ist ein wichtiges Plus - wird aber in der Feinabstimmung auch noch einiger Arbeit bedürfen. Zum aktuellen Zeitpunkt wollte Cohesity Fragen von ChannelPartner zu Details der Weiterentwicklung des Partnerprogramms in der DACH-Region noch nicht beantworten.

CEO Poonen erklärte lediglich: "Ich freue mich sehr, dass die Zusammenführung des Datenschutzgeschäfts von Veritas mit Cohesity nun abgeschlossen ist und unseren Kunden und Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auf der ganzen Welt enorme Vorteile bringen wird. Veritas bietet marktführende Breite und Tiefe an Workload- und Plattformunterstützung auf globaler Ebene und Cohesity bringt fortschrittliche generative KI- und Sicherheitsfunktionen in eine moderne, webbasierte Plattform ein."

KI, Umstrukturierung und neues Partnerprogramm

Außerdem hob er die Möglichkeiten im Bereich der Unterstütztung von KI-Projekten hervor. "Unternehmen in der gesamten DACH-Region benötigen zunehmend KI-Funktionen, um sich durch bessere Einblicke in ihre Daten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und den ROI für schnellere Entscheidungen zu verbessern. Wir werden all unseren Kunden genau das bieten, was sie brauchen, und zwar durch generative KI-gestützte Erkenntnisse, eine benutzerfreundliche, einheitliche Verwaltungsoberfläche und die besten Cloud-nativen Funktionen."

Einige personelle Anpassungen im Zuge der Fusion sickerten bereits durch. Eine breite Entlassungswelle wird es aber offenbar nicht geben. Poonen sagt dazu: "Unser Engagement für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist so stark wie eh und je."

Und dem Channel verspricht er: "Partner werden von einem größeren Portfolio an Produkten und Anwendungen profitieren, die sie verkaufen können, und so noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen können. Als ein Unternehmen werden wir neue Möglichkeiten und Programme bieten, um unseren Partnern zu helfen, ihr Geschäft auszubauen, einschließlich der Möglichkeit, Kunden an mehr Standorten weltweit zu bedienen. Eine große Mehrheit unserer Vertriebspartner in der DACH-Region arbeitet bereits mit Cohesity und Veritas zusammen, daher erwarten wir eine reibungslose Integration durch bestehende Programme."