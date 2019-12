Seit dem 2. Dezember 2019 agiert Niclas Sanfridsson als Chief Executive Officer (CEO) bei Colt Data Centre Services (DCS). Der derzeitige CEO Detlef Spang wird Ende 2019 in den Ruhestand gehen. Splang hat den Rechenzentrumsbetreiber seit der Colt-Ausgründung 2015 geführt. Michael Wilens, Chairman von Colt DCS, dank Spangt für sein Engagement und seinen Beitrag beim Ausbau des Geschäfts in den vergangenen vier Jahren: "Detlef war eine treibende Kraft bei der Transformation unseres Geschäfts hin zu einem großen Hyperscale-Rechenzentrumsanbieter in Europa, Asien und in dem Pazifikraum. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Als neuer CEO soll Niclas Sanfridsson Spangts Hyperscale-Strategie fortsetzen und in neue Märkte expandieren. Außerdem möchte er Colt CDS'Hybrid-Cloud-Portfolio ausbauen. Dabei setzt er auf die tatkräftige Unterstützung seitens bestehender und noch neu zu gewinnender Channel-Partner. Hierzu hat Colt DCS ein spezielles Partnerprogramm ins Leben gerufen.

Vor seinem Engagement bei Colt arbeitete Sanfridsson zwei Jahre lang als CEO beim Co-Location-Anbieter Pulsant und davor als Managing Director Nordeuropa bei dem Wettbewerber Equinix. Dorthin kam er nach der Übernahme der Telecity Group, und er trieb anschließend anderthalb Jahre lang die Integration der Telecity-Produkte ins Equinix-Portfolio. Während seiner 13,5-jährigen Tätigkeit bei dem skandinavischen Co-Location-Anbieter half er, das organische Umsatzwachstum des Unternehmens zu erhöhen und er baute die erste Hyperscale-Anlage bei Telecity mit auf. So verfügt Sanfridsson über eine fast 20jährige Erfahrung im Betrieb von Rechenzentren.

