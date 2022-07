Das Ende der App "Google Pay" rückt näher: Google hat damit begonnen, die App "Google Wallet" an die Nutzer auszuliefern. Die Nutzer erhalten ein Update über den Google Play Store, durch das "Google Pay" durch "Google Wallet" ersetzt wird. Die ersten Nutzer erhalten dieses Update bereits, wie 9to5google.com berichtet. Letztendlich handelt es sich dabei um die Version 2.150.460235810 der Google-Pay-App, mit der der Name der App geändert wird. Gegenüber The Verge erklärte ein Google-Sprecher, dass "Android-Nutzer in 39 Ländern" die entsprechende App in den "nächsten Tagen" erhalten.

Das bietet Google Wallet

Google hatte "Google Wallet" auf der Google I/O 2022 vorgestellt. Über die digitale Geldbörse sollen die Nutzer nicht nur per NFC kontaktlos bezahlen können, sondern unter anderem auch alle ihre Kunden- und Prämienkarten, Tickets, digitale Schlüssel, Impfzertifikate und Bordkarten aufbewahren. Später auch digitale Führerscheine und mehr.



Richtig neu ist "Google Wallet" ohnehin nicht. Anfang der 2010er-Jahre trug die App bereits diesen Namen, wurde dann im Jahr später in "Google Pay" umbenannt, nachdem die Funktionen von "Google Wallet" mit denen von "Android Pay" vereint worden waren. Jetzt erfolgt die erneute Umbenennung zurück zu "Google Wallet".

Laut Angaben von Google ersetzt "Google Wallet" die bisherige App "Google Pay" in knapp 40 Ländern, darunter neben Deutschland auch in vielen weiteren europäischen Ländern. In den USA und Singapur wird es aber weiterhin zwei getrennte Apps geben: Google Pay und zusätzlich Google Wallet. Das liegt daran, dass in diesen Ländern die "Google Pay"-App auch zum schnellen Versand von Geld an Freunde genutzt werden kann. (PC-Welt)