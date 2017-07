Gerade noch rechtzeitig zur Urlaubszeit kündigt die kalifornische iSmart Alarm, Inc. ihre Sicherheitskamera Spot+ zu einem sensationell günstigen Preis an. Die Flensburger ComLine GmbH hält für interessierte Reseller das neue Modell in limitierter Anzahl bereit.

Die Spot+ misst gerademal 50 x 50 x 56 mm und wiegt nur 100 Gramm. Dank der geringen Größe und einer integrierten Magnetplatte kann sie unauffällig überall im Haus positioniert werden. Falls nötig kann sie auch geklebt oder mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben angebracht werden. Ebenfalls dabei sind ein Micro-USB-Kabel und ein Netzteil. Mithilfe der dazugehörenden App ist die Kamera nach ein paar Schritten für die WiFi-Übertragung bereit, erklärt der Distributor.

Ein eingebauter Bewegungs- und Geräusch-Detektor aktiviert die Kamera automatisch und versendet eine Nachricht, sobald sie Aktivitäten in der überwachten Umgebung erkennt. Über die App für iOS oder Android kann der Anwender live beobachten und aufgezeichnete Bilder oder Videos ansehen.

Überwachen, mithören und in den Raum sprechen

Mit dem integrierten 2-Wege-Kommunikationssystem kann sich der Anwender sogar im überwachten Bereich bemerkbar machen, etwa um das Haustier zu beruhigen. Der Sichtbereich von bis zu 130 Grad und einer Reichweite von bis zu neun Meter lässt sich durch den Einsatz von maximal acht Kameras erweitern.

Als weitere Besonderheit sei die Zeitrafferfunktion genannt, bei der Bilder über eine Stunde, einem Tag oder einer ganzen Woche zur Schnellbetrachtung automatisch zusammengefasst werden. Zudem spendiert der US-Hersteller kostenlosen Cloud-Speicher für bis zu 10 Minuten Videomaterial. Zur Sicherheit kann das Bildmaterial aber auch auf eine MicroSD-Karte mit bis zu 64 GB gespeichert werden.

Kim Jannsen, Leiter Business Unit Smart Living bei ComLine, sagt: "Mit Spot+ definiert iSmart Alarm das Thema Preis/Leistung bei Sicherheitskameras völlig neu. Eine per App steuerbare Full-HD-WLAN-Kamera in dieser Preisklasse und mit diesem Feature-Umfang gab es im Markt bis dato nicht."

Die Spot+ ist ab sofort zum Preis von 49,99 Euro oder im Zweier-Pack für 79,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel erhältlich. Die Händlerpreise gibt es auf Anfrage bei ComLine. (KEW)