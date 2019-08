Das französische ComLine-Team in Paris vertritt mit viel Engagement und Einsatz die Zweigstelle in Frankreich, berichten die Flensburger. In der Folge haben sich der kontinuierliche Kundenzuwachs sowie die Umsätze positiv und stabil entwickelt.

ComLine wächst auch in seiner französischen Niederlassung mit neuen Herstellern. „Retrospect“ und der Smart-Home-Spezialist „Eve“ verstärken ab sofort das Portfolio und können im französischen ComLine-Shop geordert werden.

Der Erfolg erfordert eine weitere Stärkung des Vertriebsteams. Rabi Yansané bringt viele Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb und Kommunikation mit. Sie spricht neben ihrer Muttersprache Französisch auch Deutsch und Englisch fließend. Yansané unterstützt bereits seit Anfang Mai 2019 das Verkaufsbüro in Paris.

„Mit diesen neuen Marken ergänzen wir perfekt unser Angebot für den französischen Markt“, erklärt ComLine-Geschäftsführer Richard Gäbel. „Kunden haben nun auch mit Eve die Möglichkeit, hochwertige Produkte aus dem schnell wachsenden Bereich Smart Home zu bestellen. Und mit Retrospect haben wir eine effiziente Back-Up-Software, die einen großartigen Funktionsumfang und tolle Features bietet.“

„Wir freuen uns, dass unsere französische Zweigstelle so großen Zuspruch bei unseren Kunden findet und werden auch weiterhin attraktive Hersteller und spannende Angebote für Sie bereithalten“, sagt Sylvie Pirot, Responsable France bei ComLine. „Natürlich werden wir auch wieder wie letztes Jahr auf der Audio- und Videomesse SATIS in Paris am 5. und 6. November 2019 dabei sein. Der ideale Treffpunkt, um uns auch einmal persönlich kennen zu lernen. Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!“

