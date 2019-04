Die ComLine GmbH Value Added Distribution will nach seiner Umsatzsteigerung auf 378 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr sich künftig mit einem erweiterten Management stärker auf die Bereiche Volume und Value fokussieren. Dafür optimiert der Spezialdistributor seine internen Strukturen.

Mit Ernst Richard Gäbel ergänzt ein weiterer erfahrener Manager die ComLine-Geschäftsführung um Harald Rapp und Anja Sobottka. Der studierte Betriebswirt hatte in seiner Laufbahn bereits Geschäftsführungspositionen bei Beate Uhse gesammelt und war CFO bei Amplifon. Zuletzt trug er als Betriebsleiter und Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung bei der Opta Data-Gruppe Verantwortung.

Seit November 2018 konzentriert sich Gäbel als Geschäftsführer bei der ComLine auf den strategischen Ausbau des VAD-Geschäfts. Als neuer Director Value unterstützt ihn dabei der erfahrene ComLine-Manager Stephan Leonhard, der das operative Business des Value-Bereiches vorantreiben soll.

Weitere Änderungen im Management

Tim Daumann hat Anfang April die Leitung der Audio- und Video Business-Unit von Klaus Preuschhof übernommen, der noch bis Ende September den Übergang weiterhin begleiten wird. Zum Director Volume wurde Oliver Bartsch ernannt, der zuvor die Business Unit Apple bei ComLine sehr erfolgreich geleitet hatte.

Der Sprecher der Geschäftsführung, Harald Rapp, wird sich zukünftig auf das Volumengeschäft mit Adobe, Microsoft und Apple fokussieren und erklärt: „Mit unserer neuen Aufstellung werden wir die beiden wichtigen Bereiche Volume und Value künftig noch gezielter adressieren können. Zudem werden wir mit einer weiteren Internationalisierung unsere ambitionierten Ziele erreichen.“

„Wir sind auf einem guten Weg, die Umsatzmarke von 400 Millionen Euro zu knacken“, ergänzt Rapp in Bezug auf das zweistellige Umsatzwachstum. „Mittelfristig peilen wir Erlöse in Höhe von 500 Millionen Euro an.“