Seit Anfang April 2020 unterstützt die ComLine GmbH den europaweiten Vertrieb von Other World Computing (OWC) und erweitert somit ihr Portfolio um einen weiteren strategischen Partner für Apple-Zubehör. Bereits in der Vergangenheit hatte ComLine mit Akitio, die seit Beginn 2019 zu OWC gehören, zusammengearbeitet. Diese sehr erfolgreiche Kooperation soll nun fortgeführt und ausgebaut werden.

Das Produktportfolio des Anbieters aus Woodstock/Illinois umfasst neben Apple-Zubehör auch universelle Thunderbolt- und USB-C-Docks, Festplattengehäuse oder etwa Mini Display-Ports. Mit OWC-Lösungen lassen sich beispielsweise Mac Pro-Rechner mit zusätzlichem Speicher aufrüsten oder ältere Apple-Computer upgraden und mit externen Speicher- oder Docking-Lösungen ausstatten.

Potenzial für Wachstum in Europa

„Unser Team freut sich über die Zusammenarbeit mit einem der besten Value Added Distributoren in Europa“, betont Livio De Pasquale, Sales Manager Europe von OWC. „Die ComLine-Distribution schafft es immer, den Channel punktgenau abzuholen. Unser Portfolio, das jetzt über ComLine vertrieben wird, erleichtert Endkunden die Arbeit ungemein. Wir sehen gemeinsam mit ComLine echtes Wachstumspotenzial für uns und werden dank ComLine alle Partner in Europa noch besser und kompletter bedienen können.“

„Wir arbeiten bereits seit Jahren eng mit den Fachhändlern im Apple-Channel, den Systemhaus-, SMB-Kunden und den Resellern mit kreativem Fokus zusammen“, erklärt Richard Gäbel, Geschäftsführer Value-Business bei ComLine. „Für diese Zielgruppe haben wir jetzt mit den Lösungen von OWC unser Angebot um einen attraktiven Hersteller erweitert, mit dem wir Value- und Volume-Business perfekt miteinander verbinden können.“