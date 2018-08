Mit dem Smart-Living-Finder will die ComLine GmbH ihren Partnern zeigen, wie einfach die Vermarktung von HomeKit-fähigen Produkten im Zusammenspiel gelingen kann. So kann per Sprache Musik und Licht gesteuert oder mit einem Tipp auf das Handy die Temperatur in sämtlichen Räumen geregelt werden.

ComLine zeigt auf der IFA 2018 wie sich jeder interessierte Handelspartner mit diesem Vertriebskonzept sein individuelles, skalierbares Smart Home-Paket für den Point of Sale oder den Online-Auftritt zusammenstellen kann. Im Zusammenspiel mit der im Konzept integrierten Software Smart-Living-Finder und virtuellen Regal DigiShelf, kann der Kunde das Thema Smart Home intuitiv erleben.

Ein "cleveres Zuhause" - wer wünscht sich das nicht?

"Der stationäre Handel sucht schon lange nach Lösungen, dem Kunden das Thema Smart Home erlebbar zu präsentieren", kommentiert Gil Schleyer, Deputy Sales Director Europe & APAC vom Gerätehersteller Eve Systems das Konzept. "Mit dem Smart-Living-Finder schafft es ComLine, den Kunden in eine virtuelle Welt zu entführen und so die Automatisierung und Einfachheit von Smart Home digital darzustellen."

"Endlich ist der HomePod auch in Deutschland angekommen", so Kim Jannsen, PM für Smart Living und Retail bei ComLine. "Er wird schon in diesem Jahresendgeschäft eine wichtige Rolle für den Handel spielen. Wer den Erfolg des Billionen-Dollar-Unternehmens begleitet, weiß, dass Apple das Thema Heimautomatisierung sehr ernst nimmt und mit HomeKit eine Plattform entwickelt hat, die 2019 immense Kaufimpulse auslösen wird."

Lesen Sie auch: Wer haftet, wenn mein Kühlschrank gehackt wird?

"Der HomePod ist mehr als eine Alternative zu den existierenden Lösungen und wird sich in Verbindung mit HomeKit zum wichtigsten Smart Home-Standard entwickeln", ist Jannsen überzeugt.