Die Commvault Systems, Inc. hat Marco Fanizzi zum Vice President EMEA ernannt. Er ist ab sofort für den Geschäftserfolg in der Region verantwortlich. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer Cloud-fähigen Zukunft und will mit der Vereinheitlichung von Storage und Datenmanagement die Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen reduzieren.

Vertriebsspezialist Marco Fanizzi ist seit mehr als 30 Jahren in der Datenbranche tätig, hatte zuletzt leitende Positionen unter anderem als Vice President und Managing Director Italy bei Dell Technologies und EMC inne. Davor leitete Fanizzi den Betrieb bei Veritas, später Symantec, wo er Kundenbeziehungen und Vertriebskanäle ausbauen konnte.

„Commvault ist nicht nur aus technologischer Sicht Marktführer; die Unternehmensführung schlägt auch völlig neue Wege ein, um einen Markt für nahtlose Integration von Speicher- und Datenmanagementprozessen zu schaffen“, sagt Marco Fanizzi. „Mein vorrangiges Ziel ist es, Zeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu verbringen, um zu hören, was eine Datenmanagement-Lösung der nächsten Generation in ihren Augen können muss, und dann diese Wünsche zusammen mit dem Team umsetzen.“

„Ich bin überzeugt, dass Marco mit seiner unglaublichen Expertise – insbesondere im Finanz- und Unternehmenssektor in ganz Europa – die Expansion unseres schnell wachsenden EMEA-Geschäfts weiter beschleunigen wird“, sagt Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer bei Commvault. „Wir wollen mit unserem Angebot Datenmanagement vereinfachen und revolutionieren - und das effektiv. Marco hat diesbezüglich bereits eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen, indem er sich stets auf die Bedürfnisse seiner Partner und Kunden konzentriert hat. Und ich weiß, dass er dies auch weiterhin tun wird.“

