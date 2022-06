Commvault hat Piet Schoutteten zum Director und Head of Channels DACH, EE & Nordics ernannt. Schoutteten war zuletzt bei Netskope für das Channel-Ökosystem in DACH und Osteuropa zuständig. Frühere Stationen waren unter anderem die des Global Alliance Director bei Zscaler für die Deutsche Telekom und T-Systems sowie als Director für NTT/Dimension Data in EMEA bei Riverbed. Davor war Schoutteten fünf Jahre bei Cisco Systems in Europa für das branchenspezifische Solution Partner Program zuständig.

"Commvault war schon immer ein Unternehmen, das sehr stark auf den indirekten Vertrieb gesetzt hat", sagt Elke Steinegger, Area Vice President und General Manager bei Commvault Deutschland. "Wir wissen, was wir unseren Channel-Partnern zu verdanken haben und sind überzeugt, dass wir mit unserer SaaS-Sparte Metallic, unserem optimierten Partner Advantage Programm und dem verdoppelten Channel-Team unter der Leitung von Piet Schoutteten unsere gemeinsamen Erfolge signifikant ausbauen können.“

"Dies ist meine erste Position bei einem Datensicherheitsunternehmen", sagt Schoutteten. "Ich habe zuvor bereits in vielen Bereichen der IT gearbeitet, zum Beispiel Software, Networking und Security. In der Cloud und insbesondere bei Commvault kommen nun alle Kernkomponenten der IT-Infrastruktur zusammen: Benutzer, Netzwerk, Anwendungen, Sicherheit und nicht zuletzt die Daten, die Kronjuwelen einer jeden Privatperson ebenso wie eines jeden Unternehmens.“

Mehr zum Thema

Commvault macht Jamie Farrelly zum Vice President Channel und Alliances EMEA

Commvault startet Angebot für Backup-as-a-Service

Arrow nimmt Commvault ins Portfolio auf

Elke Steinegger wechselt von Dell zu Commvault