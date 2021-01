Commvault vertreibt sein "Backup-as-a-Service" Angeboot (BaaS) nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Metallic setzt auf Microsoft Azure auf und soll dank Betrieb in Rechenzentren in Frankfurt am Main europäische Compliance-Anforderungen erfüllen. Mit Metallic kommt Commvault dem wachsenden Bedarf nach Datensicherung in hybriden Cloud-Umgebungen nach und will auch auf neue Partner im Mittelstand zugehen.

Ziel ist es, "Daten einfach in die Cloud zu bringen, zu speichern und zu verwalten", wie Elke Steinegger, Area Vice President Germany, bei der Produktvorstellung gegenüber der Presse erklärte. Dafür stelle Commvault die Infrastruktur zur Verfügung. Über einen Online-Kalkulator können potenzielle Kunden schnell prüfen, ob das Angebot für sie in Frage kommt.

Eine wichtige Besonderheit von Metallic im Vergleich zu Wettbewerbsangeboten ist laut Steinegger, die Option "SaaS Plus". Damit besteht die Möglichkeit, mit "Metallic Edge" eine Kopie der gesicherten Daten auf lokaler Hardware vorzuhalten. Als zweiten wichtigen Vorteil nennt Steinegger, dass nicht für jedes Segment eine einzelne Software benötigt werde, sondern Metallic die ganze Bandbreite der erforderlichen Datensicherungen abdecke - von Saas-Diensten wie Salesforce und Microsoft 365 über Endgeräte, VMs und Appliances bis zu SQL-Servern, SAP HANA oder Oracle-Datenbanken.

Mehr zum Thema: Salesforce stellt Angebot für Data Recovery ein

Die eine oder andere Lücke gibt es derzeit allerdings noch, wie Christian Kubik, CTO Product Specialist EMEA bei Commvault, einräumt. "Aber wir stellen die Plattform immer breiter auf", kündigt Kubik an. Aus Sicht der Partner ist Commvault dabei auf dem richtigen Weg. "Die Kombination aus Cloud und On-Premsie ist bei der Datensicherung derzeit noch ein Alleinstellungsmerkmal", sagt Manuel Ohnacker, Director Hybrid IT & Datacenter Architectures bei Cancom.

Partnerstimmen zur Markteinführung von Metallic

Mehr Breite strebt Commvault auch im Chanel an. Denn trotz des möglichen Leistungsumfangs will Steinegger Metallic keinesfalls als reines Enterprise-Produkt verstanden wissen. Als Software-as-a-Service sei Metallic Cloud Storage sehr skalierbar und flexibel: "Interessenten können jedes Angebot als Jahres- oder Monatsabonnement beziehen -ob zum Schutz von 1 TByte oder mehreren Petabyte Daten". Laut Chrsitian Kubik ist der Dienst bereits in 15 Minuten einsatzbereit.

Den Nutzen des Angebots für den Umbau der IT bei Unternehmen zu einer Hybrid Cloud, schätze auch die Commvault-Partner. Oliver Kolb, Business Development Manager beim Distributor ADN: lobt: "Mit der Metallic-Lösung präsentiert sich Commvault auch im SaaS-Bereich und liefert eine zukunftsorientierte und lukrative Lösung für unsere Reseller und deren Endkunden."

Jörg Eilenstein, Vorstand beim VAD TIM erklärt: "Die Zukunft des Datacenters liegt im hybriden Bereich." Er freue sich, die langjährige Partnerschaft mit Commvault erweitern und seinen Systemhauspartnern damit zusätzliche Geschäftschancen in dem sich kontinuierlich weiter entwickelnden Bereich zu eröffnen.

"Die Erweiterung des Commvault-Portfolios past zu unserer Strategie, Hybrid Cloud anzubieten", bestätigt Tim Henneveld, Vorstandsvorsitzender der TIM AG. Der Neuzugang im Portfolio ist ihm zufolge zudem auch für TIM-Kunden interessant, die Enterprise-Software nicht so sehr im Fokus hatten, weil sie überwiegend kleinere Kunden bedienen.

Manuel Ohnacker, Director Hybrid IT & Datacenter Architectures bei Cancom erklärt: "Für uns ist Commvault seit Jahren ein strategischer Baustein". Ihm zufolge ist die IT-Welt heute schon hybrid und Cancom habe da seit Jahren Kompetenz aufgebaut. Bislang seien verfügbare Systeme aber entweder auf On-Premise oder auf die großen Hyperscaler ausgerichtet gewesen.

Mit Metallic werde das Spektrum nun deutlich vielfältiger. "Metallic ist aus unserer Sicht die konsequente Weiterentwicklung des aktuellen Lösungsportfolios und ergänzt die heute verfügbare Produktpalette optimal. Auch das as a Service Bereitstellungsmodell ist zeitgemäß, und erleichtert den Einstieg in die Public Cloud unter Verwendung einer kompletten Enterprise Data Protection Lösung für unsere Kunden."

Auch interessant: Arrow nimmt Commvault ins Portfolio auf