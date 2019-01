Die Comparex AG stellt mit Sam2go NextGen eine Cloud-basierte, vollständig verwaltete SAM-Service-Plattform zur effizienten Optimierung der IT-Ausgaben vor. Die Software Asset Management-Lösung minimiert nicht nur Compliance-Risiken, sondern unterstützt auch bei der Entdeckung, Beschaffung, Verwaltung und Optimierung der SaaS-Anwendungen. Damit könnten mehr Einblick, mehr Sicherheit und niedrigere Gesamtausgaben erreicht werden.

Bei Sam2go NextGen erkennen Unternehmen einfach, wie viele SaaS-Lösungen tatsächlich im Einsatz sind und können via Dashboard beurteilen, ob sie benötigt werden. Weiterhin können sie ihre SaaS-Ausgaben nach Anbietern einsehen, feststellen wie viele User-Konten in einem bestimmten Zeitraum inaktiv sind und so Kosten einsparen.

Durch eine globale Partnerschaft mit Snow Software hat Comparex den Snow License Manager in das Sam2go NextGen-Serviceangebot integriert und bietet nun vollständige SaaS-Transparenz, effektive SaaS-Governance sowie eine Optimierung der Cloud-Ausgaben.

"Wir freuen uns, eine fortschrittliche Lösung für die sich entwickelnden SAM-Anforderungen des Marktes anzubieten, mit einem Fokus auf den wachsenden Segmenten der SaaS- und Cloud-basierten Anwendungen in den Softwareportfolios unserer Kunden", sagt Produktmanager Franz Schildberger.

"Während die Sicherstellung der Compliance immer notwendig ist, ist die Beherrschung der ständig steigenden SaaS-Kosten und die ganzheitliche Betrachtung von Technologieinvestitionen die Basis für modernes, optimiertes SAM", ergänzt Schildberger.