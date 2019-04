Die Übernahme von Comparex durch SoftwareOne wurde am 1. Februar 2019 abgeschlossen und seit dem 1. April 2019 ist der Name Comparex Geschichte. Die über 35 ex-Comparex-Gesellschaften werden einen Rebranding-Prozess durchlaufen und anschließen nur noch unter der Marke SoftwareOne am Markt operieren. Alle Verträge und Vereinbarungen, Kunden, Partnern und Lieferanten bleiben unverändert.

Das neu zusammengeführte Systemhaus möchte unter der Marke SoftwareOne seine Expertise in den Bereichen Software und Managed Services ausbauen, die digitale Transformation seiner Kunden vorantreiben und sich als innovative Cloud- und Technologielösungsanbieter am Markt präsentieren.

Comparex selbst wurde 1986 als Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und BASF gegründet - mit dem Ziel, Mainframes der von Hitachi und Fujitsu zu vertreiben. 1998 wurde Comparex an eine südafrikanische Holding verkauft. Nach dem Management-Buyout 2002 und der anschließenden Partnerschaft mit der 2009 insolvent gegangenen TDMI-Gruppe wurde im gleichen Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen mit der PC-Ware AG aus Leipzig gegründet. Die "neue" Comparex fand schließlich 2011 unter dem Dach der der österreichischen Raiffeisen Informatik Unterschlupf.

Pläne von SoftwareOne

Dieter Schlosser, CEO von SoftwareOne, ist voller Zuversicht was die Zukunft des fusionierten Systemhauses betrifft: "Indem wir unsere Gesellschaften innerhalb der Gruppe in den fast 90 Ländern, in denen wir tätig sind, unter einem einzigen Namen präsentieren, unterstreichen wir unsere wahrhaftig globale Dimension und bieten gleichzeitig als Anbieter von Lösungen und Services lokale Unterstützung an: Unsere Mitarbeiter sind dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden - an der Seite unserer Kunden."

