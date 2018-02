Trotz eines starken Preisverfalls im wichtigen Geschäftsbereich Managed Print Services MPS hat die Compass Gruppe GmbH & Co KG ihren Umsatz im vierten Quartal um 13 Prozent auf 57,6 Mio. Euro gesteigert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 verzeichnet der Systemhausverbund insgesamt ein Plus von 8,6 Prozent auf mehr als 213 Mio. Euro.

Damit habe das Unternehmen die geplanten Umsatzziele deutlich übertroffen, heißt es weiter vom Verbund. So sei es gelungen, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen und zu wachsen. Als Wachstumstreiber bei den operativen Systemhäusern wurden vor allem die Produktgruppen Security, Storage und Netzwerktechnologien genannt.

"Für dieses Jahr erwarten wir ein gleichbleibend gutes konjunkturelles Umfeld und werden somit auch in 2018 wachsen. Wir als Mittelständler liefern die IT-Infrastruktur und Services an den deutschen Mittelstand für die Wachstumsthemen Digitalisierung und Security und werden gemeinsam mit unseren Kunden wachsen", so Dirk Henniges, Geschäftsführer der Compass Gruppe.

Die hier genannten Daten sind noch vorläufig. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 werden planmäßig, zusammen mit der Prognose für das aktuelle Jahr, im März 2018 veröffentlicht. (KEW)