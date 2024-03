Compass-Chef Dirk Henniges ist froh, dass das von ihm geleitete IT-Dienstleister- und Systemhausnetzwerk insbesondere im ersten Quartal 2023 mit neun Prozent Umsatzwachstum einen flotten Start in das vergangene Jahr hinlegen konnte. Gerade in der ersten Jahreshälfte wurde so die Grundlage für einen Umsatzrekord der Gruppe gelegt.

In der zweiten Jahreshälfte gingen die Umsätze nämlich deutlich zurück. "Die Abschwächung unseres Wachstums im Jahresverlauf ist die Folge von tiefer Verunsicherung bei unseren Endkunden durch die Rezession und die sich ständig verschlechternden Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Deutschland" erklärt der Geschäftsführer der Compass Gruppe.

Stabile Umsätze im laufenden Jahr

Insgesamt stiegen die Umsätze auf rund 275 Millionen Euro. Damit lag das komplette Jahr 2023 immer noch 3,2 Prozent über dem Vorjahr. Laut Compass waren vor allem Produkte aus den Bereichen Cyber Security, Microsoft Cloud, aber auch aus dem Bereich Spezialinfrastruktur die Wachstumstreiber

Vor allem durch anorganisches Wachstum haben sich die Umsätze im Januar 2024 wieder gut entwickelt und lagen um fünf Prozent über den starken Januarumsätzen des Jahres 2023. Für die kommenden Monate rechnet die Compass Gruppe daher mit weiterhin stabilen Umsätzen.

