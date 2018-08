Die Also Deutschland GmbH gibt zwei Termine für das neue Also Symposium bekannt. Hinter der Bezeichnung steckt das bewährte Event-Konzept der "Components & More"-Reihe, die seit mehr als zwölf Jahren große Resonanz genießt. Die Soester stellen die Veranstaltung nun breiter auf und bieten einen Mix von Herstellervorträgen, Ausstellung und Networking aus allen Bereichen ihres Portfolios.

An einem Tag sollen so die neuesten Trends, Produkte und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Also will seine Fachhändler dabei unterstützen, deren bestehendes Wissen zu erweitern oder neue Business-Ideen zu kreieren. Die Kommunikation zwischen Kunde, Hersteller und Distributor steht bei dem Kongress im Vordergrund, heißt es weiter aus Soest.

Bei den Vorträgen stehen unter anderem "Power over Ethernet-Lösungen" von Assmann, "NAS und Switche für Netzwerkumgebungen bis 10 GbE" von Buffalo oder "Wegweisende Speicherlösungen" von Seagate auf der Agenda. Weiterhin referiert Eset über den "Erfolgsfaktor IT-Security" und Ergotron informiert über Margen mit "Ergonomie am Arbeitsplatz".

Das Symposium startet um 11.30 Uhr und endet gegen 18:00 Uhr. Abgerundet wird das Event mit Kaffeepausen, Business-Lunch, Dinner sowie einem abendlichen Get-together an der Hotel-Bar. Selbst für eine kostenlose Übernachtung samt Frühstück hat Also gesorgt.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und detaillierte Informationen über Agenda und Location gibt es unter diesem Link.