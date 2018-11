Die Computacenter AG & Co. oHG, deutsche Tochter des britischen Konzerns aus Hatfield, wird bundesweit Leistungen für das Service Desk, bei Managed Print sowie beim Workplace-Betrieb für die Axel Springer SE erbringen. Mit dem neuen Vertrag bleibt der IT-Dienstleister für den Client-Betrieb bei Desktops sowie Notebooks zuständig und verantwortet die Betreuung der Arbeitsplatzdrucker in Zusammenarbeit mit Canon.

Dabei übernimmt das Systemhaus sämtliche Aufgaben bis hin zum Ausrollen der Endgeräte in ganz Deutschland. Darüberhinaus könne Springer von einer höheren Geschwindigkeit bei der Client-Betankung profitieren, die Computacenter in seinem neuen Integration Center in Kerpen realisiert hat. Eine Chat-Funktion ergänzt nun den Service Desk, der bisher nur Anfragen via E-Mail oder Telefon möglich machte.

„Wir arbeiten bereits seit Jahren vertrauensvoll mit Computacenter zusammen“, sagt Kourosh Farivar Meemar, Stellvertretender Leiter Customer and Service Integration bei Axel Springer. „Deshalb war es naheliegend, auch künftig gemeinsame Wege zu gehen. Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen. Computacenter hat sich immer flexibel gezeigt und ist sehr spezifisch auf unsere individuellen Anforderungen eingegangen.“

„Wir pflegen mit Axel Springer eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit und sind stolz und froh, dass wir erneut mit unserer Leistungsfähigkeit überzeugen konnten“, freut sich Peter Todorski, Client Director bei Computacenter. „Im Rahmen des neuen Vertrages profitiert Axel Springer nicht nur vom innovativen Service Desk, sondern auch von dem Mehrwert, den unser neues Integration Center in Kerpen bieten wird.“