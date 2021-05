Computacenter hat ITL Logistics übernommen. Das Unternehmen gehörte bisher zum Umweltdienstleister Interseroh. ITL logistics beschäftigt aktuell 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland: in der Nähe des Flughafens München, bei Mainz und in Köln. Es arbeitet vor allem für Großunternehmen und öffentliche Auftraggeber. ITL Logistics soll auch unter dem Dach von Computacenter als eigenständige Gesellschaft bestehen bleiben. Angaben zum Kaufpreis haben die Beteiligten nicht gemacht.

Durch den Kauf erweitert Computacenter sein Angebot an IT-Logistikleistungen. Das Unternehmen unterhält nun eine eigene IT-Logistikflotte mit technischen Kurieren, die IT-Produkte europaweit zustellen und abholen. Zum Dienstleistungsportfolio gehören zum Beispiel Rollout- und Rollback-Services, Altgeräteprüfung, Batterierückholung nach den gesetzlichen Vorschriften und sichere Datenlöschung. ITL Logistics betreibt außerdem regionale Lager, in denen IT-Produkte vorgehalten, konfiguriert, repariert und entsorgt werden. Dieses Angebot soll noch deutlich ausgebaut werden.

"ITL Logistics ist die perfekte strategische Ergänzung für unseren Bereich Logistics & Technical Services", erklärt Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland. "Durch den Kauf von ITL Logistics wird Computacenter sein Portfolio der Belieferung von Kunden in Europa durch eine eigene Logistikflotte erweitern."

