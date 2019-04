Computacenter hat in Dresden eine neue Geschäftsstelle eröffnet. In der sächsischen Landeshauptstadt ist bei Computacenter der Bereich IT-Service-Desk angesiedelt. Dem Dienstleister zufolge betreut die Abteilung unter anderem über die Hälfte aller DAX-30-Unternehmen. In die neue Geschäftsstelle sind zunächst 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingezogen. 100 weitere sollen noch in diesem Jahr eingestellt und für den IT-Support ausgebildet werden. Insgesamt sind die 2.690 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Stockwerken für 200 Personen ausgelegt.

"Die neue Geschäftsstelle liegt direkt neben dem Einkaufszentrum Elbe-Park und ist damit ein attraktiver Standort. Zudem bieten wir unseren Mitarbeitern viele Vorteile und Zusatzleistungen, die uns als Arbeitgeber auszeichnen", erklärt Marc Mogilski, Director Service Desk & Poland Delivery, der bei Computacenter für den Standort Dresden verantwortlich ist.

Für die Dresdener Niederlassung sucht der IT-Dienstleister insbesondere sogenannte First Line Analysten. Sie sind bei Störungen die erste Anlaufstelle für Kunden im IT-Support-Team. Der Beruf bietet laut Computacenter sowohl Quereinsteigern als auch Arbeitskräften mit Berufserfahrung gute Karrieremöglichkeiten.

Im vergangenen Jahr hatte Computacenter seine Aktivitäten bereits im thüringischen Erfurt durch Eröffnung eines zweiten Standorts deutlich erweitert. Neben dem Bereich Global Infrastructure Operations sind auch dort Teile des Service Desk angesiedelt.