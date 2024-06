Mitte Juni 2024 hat Bechtle die zweijährige Verlängerung eines Rahmenvertrags mit dem Bundeslandes Niedersachsen verkündet, es ging um die "Projektsteuerung und neutrale IT-Beratung".

In einem anderen Bereich, nämlich bei der "System- und Anwendungssoftwareentwicklung", hat das Land Niedersachen den Rahmenvertrag mit Computacenter wieder verlängert. Auftraggeber ist wie bei Bechtle IT.Niedersachsen - der zentrale IT-Dienstleister für die niedersächsische Landesverwaltung und für einige Gemeinden des Flächenstaates.

Mit Hilfe von Computacenter möchte IT.Niedersachsen die Digitalisierung des Verwaltungsapprats vorantreiben. Im Detail geht es dabei um die Modernisierung von Fachverfahren mit der Erstellung von Konzepten und Softwareentwicklung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Beratung und Implementierung von KI-Lösungen, auf der Weiterentwicklung der bestehenden IT-Systeme sowie auf der Unterstützung im Bereich Open Data, einschließlich Datenanalysen.

Was sich dahinter genau verbirgt erläutert Ludwig Distler, Service Director Public, Computacenter Deutschland:

"Wir übernehmen die Führung eines in der Beratung der öffentlichen Verwaltung versierten Konsortiums, um den vielfältigen Anforderungen der Landes- und Kommunalverwaltung in Niedersachsen gerecht zu werden. Gemeinsam stellen wir so die Weichen für eine fortschrittliche und datengesteuerte Verwaltung in Niedersachsen mit einem echten Mehrwert für die Bürger."

Jonas Rahe, Sektor Direktor Public bei Computacenter Deutschland, freut sich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit dem norddeutschen Bundesland: "Dieser Dienstleistungsrahmenvertrag ist nicht nur ein Zeichen des Vertrauens in unsere Fähigkeiten und technologische Expertise, sondern auch ein Bekenntnis zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Es ist unser vorrangiges Ziel, das Land Niedersachsen weiterhin mit Kompetenz und innovativen Lösungen auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten."



