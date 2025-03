Im Kalenderjahr 2024 hat Computacenter Deutschland einen Umsatz von 1,987 Milliarden Britische Pfund erzielt, was einem Rückgang um zwei Prozent entspricht. Während die mit dem Verkauf von Hard- und Software verknüpften Erlöse ("Technology Sourcing") um 2,2 Prozent auf 1,235 Milliarden Britische Pfund zurückgingen, verringerten sich die Service-Umsätze nicht ganz so stark - lediglich um 1,8 Prozent auf 752,1 Millionen Britische Pfund.

Interessante Randnotiz: Computacenters Projektgeschäft ("Professional Services") stieg 2024 in Deutschland um 3,3 Prozent auf 407,5 Millionen Britische Pfund an, wohingegen das Business mit Managed Services um 7,2 Prozent auf 344,6 Millionen Britische Pfund abfiel.

Im Kalenderjahr 2024 erzielte Computacenter Deutschland einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 156,9 Millionen Britische Pfund, was einem Rückgang um 3,7 Prozent entspricht. Bernd Charpentier, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter Deutschland, hat dennoch seinen Frieden mit dem Geschäftsverlauf 2024 gemacht: "Die Breite unseres Portfolios hat erneut unser Ergebnis in Deutschland gestützt. 2024 sind wir gut ins Jahr gestartet, doch die Eintrübung der Wirtschaft ist natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen", so Charpentier weiter.

Seiner Beobachtung nach zog aber im Laufe des Jahres das Projektgeschäft ("Professional Services") wieder an. Zusammen mit dem unerwartet guten Produktgeschäft ("Technology Sourcing") führte dies zu "einem insgesamt zufriedenstellenden Ergebnis", meint der Deutschland-Chef bei Computacenter.

Die gesamte Gruppe mit Umsatzwachstum

Der Umsatz der Computacenter-Gruppe legte 2024 leicht (+ 0,6 Prozent) auf 6,965 Milliarden zu. Zu diesem Wachstum vor allem der Bereich Technology Sourcing (plus 0,8 Prozent auf 5,326 Milliarden Britische Pfund bei. Die mit Services erzielten Umsätze der Computacenter-Gruppe haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert: 1,638 nach 1,637 Milliarden Britische Pfund.

2024 erzielte die Computacenter weltweit einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 254 Millionen Britische Pfund, das sind 8,6 Prozent weniger als 2023. Damit trug Deutschland mit 28,5 Prozent zu den Gesamtumsätzen der Gruppe bei, war aber für 61,8 Prozent des Gewinns verantwortlich.



