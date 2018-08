Legt man die absoluten Umsatzzahlen von Computacenter Deutschland vom ersten Halbjahr 2017 zugrunde, nämlich damals 886,2 Millionen Euro, so dürfte das Systemhaus in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 fast 990 Millionen Euro umgesetzt haben - ohne Berücksichtigung aller Ungenauigkeiten aufgrund des ständig wechselnden Umrechnungskurses vom Britischen Pfund zum Euro.

Nachdem das zweite Halbjahr im Systemhausgeschäft erfahrungsgemäß stärker ausfällt, dürfte damit Computacenter 2018 zum ersten Mal an der Zwei-Milliarden-Euro-Umsatzmarke kratzen. 2017 hat das Systemhaus aus Kerpen in Deutschland einen Umsatz in Höhe von 1,965 Milliarden Euro erzielt.

Besonders erfreulich für Computacenter ist der deutlich - nämlich um 53,1 Prozent - erhöhte Gewinn in Deutschland. In absoluten Zahlen dürfte daher der Gewinn im ersten Halbjahr rund 38,5 Millionen Euro betragen haben.

Angesichts dieser Performance kann Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland, mehr als zufrieden sein: "Auch im ersten Halbjahr 2018 setzt sich unsere konstant gute Geschäftsentwicklung in Deutschland fort. Dieser positive Trend beruht dabei auf der guten wirtschaftlichen Gesamtlage, die es unseren Kunden ermöglicht, in die Erneuerung ihrer IT-Infrastruktur und die Implementierung neuer Technologien zu investieren. Angetrieben wird unser Geschäft aber auch durch die wachsenden Anforderungen bei unseren Kunden, die aufgrund der Digitalisierung notwendigen Veränderungen umzusetzen", so der Computacenter-Deutschland-Chef.

